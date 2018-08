Schortens Gut ein Jahr ist vergangen, seit Sandra Winter aus Schortens Opfer von Betrügern im Internet wurde. Seitdem ist sie noch schmaler geworden, die Augenringe sind stärker, die Falten tiefer. „Eigentlich wollte ich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es nicht“, sagt sie leise und zieht an ihrer Zigarette.

Mit Tricks, höchst professionell, haben die Internet-Betrüger Sandra Winter im Juli 2017 in die Falle gelockt und ihre Identität gestohlen. Mit ihren Daten haben sie dann andere abgezockt und ihnen vorgegaukelt, dass sie es mit der echten Sandra Winter zu tun haben.

So erkennen Sie die Masche der Internet-Betrüger Bei dieser Betrugsmasche handelt es sich um so genannten Vorschussbetrug. Dabei werden sehr profitable Leistungen versprochen, die allerdings nie erfüllt werden. Im Vorfeld soll eine Zahlung geleistet werden. Oftmals werden die Angebote über das Internet verbreitet. Auch gefälschte Internetseiten werden zu diesem Zweck erstellt. So werden Daten und Geld ergaunert. Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Abzocke:

• Gefälschte Internetseiten verfügen meist über keine Kontaktmöglichkeiten. Das Impressum fehlt oder es ist unvollständig.

• Im Browser fehlt das Kürzel https:// bzw. es wird kein „Vorhängeschloss“ für eine sichere Verbindung angezeigt.

• Oft ist eine Zahlung nur gegen Vorkasse möglich und es gibt keine Informationen bei einem Bestellvorgang.

• Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen fehlen oder sind Kopien anderer Seiten. www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/betrug.html

Die 50-Jährige leidet bis heute unter den Folgen. Die Täter haben aus ihr eine ängstliche und äußerst skeptische Frau gemacht, die den Glauben an das Gute im Menschen verloren hat.

Internationale Täter

Opfer wurde sie wahrscheinlich von der so genannten Nigeria-Connection, einer polizeibekannten und international operierenden Tätergruppe. Die erbeutete nicht nur Winters persönliche Daten und ihre Bankdaten, sondern räumte auch ihr Konto ab und hackte ihr Handy.

Mit der geklauten Identität gingen die Täter weiter auf Opfersuche. Sie eröffneten Konten, versprachen Kredite und zockten Leute ab.

Deswegen türmen sich bei Sandra Winter bis heute die Papierstapel: Rechnungen, Schreiben von Banken und Internetfirmen. Alle sind Geschädigte und wollen Geld – von der echten Sandra Winter.

Die ist aber keine Betrügerin und muss nun immer und immer wieder erklären, was ihr zugestoßen ist. Alles was reinkommt, geht zur Polizei, die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar. So genau weiß Sandra Winter das nicht.

Sie fühlt sich alleingelassen und missverstanden. „Eigentlich habe ich über den Opferschutzbund ,Weißer Ring‘ eine Anwältin, aber die ist nie für mich zu erreichen“, klagt sie. Wenn sie in der Kanzlei anrufe, dann werde sie abgewimmelt. „Ich habe sowieso das Gefühl, dass bis auf die Spezialisten für Cyber-Kriminalität bei der Polizei in Wilhelmshaven niemand verstanden hat, was mir passiert ist“, sagt sie.

Ein neues Bankkonto hat sie nur eröffnen können, weil jemand anderes für sie bürgt. „Denn ich habe durch diesen Identitätsdiebstahl zahlreiche Schufaeinträge auf meinem Namen“, sagt sie. Verträge abschließen, bei einem Versandhandel bestellen oder eine größere Anschaffung tätigen, kann die Frührentnerin seitdem nicht mehr.

Angst vor Geldgeschäft

„Ich habe kein Auto mehr, ich musste mir ein neues Handy kaufen und ich habe Schulden im unteren vierstelligen Bereich, weil die mein Konto abgeräumt haben, aber meine Verbindlichkeiten weiter bedient werden mussten. Ich traue mich bis heute nicht mehr an Geld heran. Ich zahle ausschließlich bar und kaufe nichts mehr im Internet“, sagt sie.

Ohnehin ist sie scheu geworden, geht nur noch vor die Tür, wenn sie keine andere Wahl hat – am liebsten in Begleitung und nur ungern allein. „Meine Geschichte hat sich offenbar herumgesprochen, aber viele haben das wohl nicht verstanden“, sagt sie. „Ich bin schon häufiger als Betrügerin beschimpft worden, dabei bin ich doch das Opfer.“

Auch ihr Vermieter will sie nun offenbar aus der Wohnung klagen: „Er hatte mir damals eine SIM-Karte aufgedrängt, die ich in mein Handy legen sollte, damit ich für ihn erreichbar bin. Es war ihm egal, dass ich ihm erklärt habe, dass das Handy gehackt worden ist“, erzählt sie. Mit der SIM-Karte des Vermieters und dem gehackten Handy habe die Nigeria-Connection dann weiter illegale Geschäfte betrieben. „Dadurch sind dem Vermieter Kosten entstanden, aber das war ich alles nicht“, betont sie. „Außerdem habe ich ihn öfter gewarnt – und er wollte nicht hören.“

Jetzt suche er stets nach neuen Gründen, um sie aus der Wohnung zu vertreiben. „Aber ich gebe nicht auf, wo soll ich sonst auch hin?“, fragt sie.

Sie hofft nun, dass sich die Anwältin doch noch bewegt und zumindest etwas für sie bewirken kann. „Sie könnte zum Beispiel veranlassen, dass die Schufa-Einträge endlich gelöscht werden“, hofft Sandra Winter.

Unklar ist auch, wie weit das Verfahren ist und ob ihre Identität immer noch für Betrügereien benutzt wird. „Ich habe nur im Januar 2018 ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass das erste Verfahren aufgrund meiner ersten Anzeige eingestellt wurde“, sagt sie. „Die haben wohl wenig Hoffnung drauf, dass sie dort einen Ermittlungserfolg erzielen können“, glaubt Sandra Winter. Sie zieht an ihrer Zigarette, seufzt und sieht dem Qualm nach. „Ich kann fast nicht mehr weiterkämpfen.“