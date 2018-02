Schortens Dass die Messe „Endlich Ich“ auch im zweiten Jahr ein großer Erfolg werden wird, war schon bei der Eröffnung ziemlich klar. Mit der Öffnung der Türen strömten am Sonntag zahlreiche Gäste in das Schortenser Bürgerhaus, um sich an den Ständen der 45 Aussteller zu informieren; aber auch das musikalische Rahmenprogramm des Chors „Choriosa“ unter Leitung von Susanne Siefken lockte Besucherinnen an.

„Probieren Sie alles aus“, forderte Schirmfrau Doortje Sabin die Gäste auf. „Hier können wir sehen, wie viele Unternehmerinnen mit Mut, Selbstvertrauen und Organisationstalent es hier in der Region gibt, die mit ihren Angeboten die Region und besonders Schortens bereichern.“

Und es war ein Tag der Frauen, auch wenn neben Bürgermeister Gerhard Böhling und Landrat Sven Ambrosy auch einige weitere Männer den Weg ins Bürgerhaus gefunden hatten. Und dafür steht das Angebot: Modisch war alles auf die festlich gekleidete Frau abgestimmt und dazu gab es ergänzend Farb- und Stilberatung.

Breiten Raum nahm das Thema Gesundheit ein. Neben mehreren Heilpraktikerinnen stellten sich auch Firmen vor, die verschiedene Therapien anbieten – und zwar in der Bandbreite zwischen Wellness und Medizin. Ergänzt wurden diese Angebote durch ein Programm von Vorträgen im Obergeschoss, in denen es um Yoga, Schmerztherapie, Stilberatung und Beratung über Strategien im Umgang miteinander ging.

Auch Schmuck für die Frau gab es reichlich. Vom Schmuck aus altem Silberbesteck über Magnetschmuck bis zu edlen Stücken von der Goldschmiedemeisterin Anja Rieken waren auch käuflich zu erwerben. Auch Kleinmöbel und die grafische „Heimatliebe – Art“ der Künstlerin Sylke Sdunzig rundeten das Angebot ab.

„Das ist offensichtlich ein Angebot, was hier sehr stark nachgefragt wird“, freute sich Schortens‘ Bürgermeister Gerhard Böhling über den erfolgreichen Auftakt. Und auch die Veranstalterinnen Silke Schaper und Anke Braams sind sicher, dass es auch im nächsten Jahr die erfolgreiche Schau wieder geben wird.