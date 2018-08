Schortens Von einen in den anderen Ort im Stadtgebiet – das ist kein Problem, solange man ein eigenes Auto hat, oder wenigstens ein intaktes Fahrrad oder wenn es einen einigermaßen flächendeckenden Öffentlichen Personennahverkehr gibt. Der aber hat besonders im ländlichen Raum große Lücken. Die sollen im Schortenser Stadtgebiet nun so genannte Mitfahrerbänke überbrücken und allen Nutzern zu mehr Mobilität und etwas mehr Unabhängigkeit verhelfen.

Die robusten und wetterfesten Bänke in knalligem Rot stehen an insgesamt acht zentralen Stellen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Wer darauf Platz nimmt, signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern: Nimm mich bitte mit. Wohin die Reise gehen soll, das kann man mit den acht Klappschildern mit Schortenser Ortsnamen anzeigen, die an einem Metallpfosten gleich neben der Bank befestigt sind.

„Eine tolle Idee“, lobte Bürgermeister Gerhard Böhling das Projekt bei der offiziellen Vorstellung am Freitagvormittag in der Oldenburger Straße. Dort vor dem Rathaus steht eine der acht Mitfahrerbänke.

Die Idee ist nicht ganz neu - aber gut kopiert. Die Schortenser Grünen hatten im vergangenen Jahr den Vorschlag gemacht, mit Mitfahrerbänken für mehr Mobilität in Schortens’ ländlichem Raum zu sorgen. Gemeinsam mit den Bürgervereinen aus Accum, Sillenstede, Grafschaft, Ostiem sowie Roffhausen und Middelsfähr wurden geeignete Standorte ausgeguckt. Das Projekt durchlief dann schnell und geräuschlos die Fachausschüsse und wurde von der Verwaltung umgesetzt.

Etwa 7000 Euro haben die wetterfesten Bänke mitsamt Schildertafel gekosten, sagte Böhling. Und viel Aufwand, die Bänke in Schuss zu halten, bedarf es eigentlich auch nicht.

„Jetzt müssen es die Leute nur noch annehmen“, sagte Andrea Wilbers bei der offiziellen „Inbetriebnahme“, ander auch die Vertreter der beteiligten Bürgervereine teilnahmen. Es werde vermutlich eine Weile dauern, bis genügend Bürger das neue Angebot verinnerlicht haben, aber dann sollte es eine Selbstläufer werden. „Ich bin überzeugt, dass das gut angenommen wird“, so Andrea Wilbers.

Bürgermeister Gerhard Böhling erinnerte daran, dass der Landkreis Friesland zurzeit an einem neuen Nahverkehrsplan arbeite, der auch für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr in den Städten und Gemeinden sorgen soll. In Kürze gebe es dazu auch in Schortens einen Workshop, dessen Ergebnis in diesen Nahverkehrsplan einfließen soll.

Die Mitfahrerbänke wird das sicher nicht überflüssig machen.

Mitfahrerbänke Insgesamt acht Mitfahrerbänke sind im Stadtgebiet verteilt. Das Angebot ist die Nutzer kostenlos. Die roten Bänke stehen in:

• Accum: Wilhelmshavener Straße

• Grafschaft: Sillensteder Straße (Höhe Volksbank)

• Heidmühle: (Oldenburger Straße, Rathaus)

• Middelsfähr: gegenüber Einfahrt Weidenweg

• Roffhausen: Olympiastraße/Tilsiter Straße (Höhe Sparkasse)

• Schortens: Plaggestraße (Friedhof)

• Sillenstede: Mühlen-/ Sögestraße

• Upjever: Upjeversche Straße Wer mitfahren will, nimmt dort einfach nur Platz und wartet.