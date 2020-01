Schortens Wie geht es weiter mit dem möglichen Beitritt der Stadt Schortens zum „Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer“? Der Stand der Dinge war jetzt Thema im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt. Entschieden ist noch nichts, vor allem seitens der Landwirtschaft gibt es Vorbehalte.

• Worum geht’s?

Laut Nationalpark-Verwaltung ist ein Biosphärenreservat keine Naturschutzauflage. Es sei „vor allem eine Auszeichnung für eine Region und für besonders wertvolle Kultur- und Naturlandschaften, die das Potenzial haben, einmal Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu werden“. Solche Modellregionen füllen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vor Ort mit Leben, indem sie nachhaltige Handlungsweisen beispielhaft erproben.

Unesco-Biosphärenreser­vate werden in drei Bereiche aufgeteilt: in die Kernzone, in die Pflegezone und in die Entwicklungszone. Das ermöglicht, drei Funktionen zu erfüllen: Schutz, Entwicklung und Bildung und Forschung auf ganzer Fläche.

• Was habe ich davon?

Das Reservat soll eine höhere Attraktivität für bestimmte touristische Zielgruppen und für Fachkräfte bieten, ist man bei der Nationalparkverwaltung überzeugt. Es biete zudem Chancen zum Zuzug, zum Verbleib oder zur Rückkehr jüngerer Menschen. Produkte aus Biosphärenreservaten genießen angeblich auch höhere Wertschätzung und erlaubten somit höhere Wertschöpfung. Fördermittel für Nachhaltigkeitsansätze seien leichter einzuwerben.

Betont wird vor allem: Ein Unesco-Biosphärenreservat ist kein gleichnamiges Schutzgebiet nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Genau das befürchten nämlich die Landwirte Frieslands – sie sind strikt gegen die Erweiterung des Nationalparks. Auch die Jägerschaft hat Bedenken.

• Woher die Skepsis?

Das Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer umfasst mit einer großen Kern- und Pflegezone das Gebiet des gleichnamigen Nationalparks. Eine Entwicklungszone, die gemäß den Kriterien der Unesco 50 Prozent des Gesamtgebiets umfasst, soll binnendeichs entstehen. Entscheidend dabei ist, dass die Bevölkerung die Planung, Bewirtschaftung und Gestaltung des Gebiets mitträgt.

In vielen Kommunen ist man skeptisch, weil man eben doch Auflagen befürchtet, die unter anderem die Landwirtschaft einschränken können. Schortens zuständiger Fachbereichsleiter Theodor Kramer betonte, dass die Stadt in den kommenden Wochen mit den ablehnenden Gruppierungen das Gespräch suchen wird, um deren Beweggründe zu verstehen.

• wie geht’s weiter?

Aktuell sammeln die Kommunen Themen, die sich an den Zielen der Unesco orientieren. „Klimafreundliches Handeln“, „Leben an Land und Diversität“ und „Nachhaltige Gemeinden“ wären solche Themenschwerpunkte beispielsweise.

Die Ideen aus Schortens könnten sein: die Energiezentrale mit Laubpucks, die Entwicklung und Vernetzung von Wasserstofftechnologien mit dem Windpark Ostiem, die Wasserstofftankstelle im Gewerbegebiet, die Ansiedlung von umweltfreundlichen Betrieben im Gewerbegebiet Ostiem oder im interkommunalem Gewerbegebiet, außerdem ein Solardachkataster, die E-Mobilität oder ähnliche Beispiele.

Bis zum Sommer können die Kommunen entscheiden, ob sie der Entwicklungszone beitreten wollen.