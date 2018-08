Schortens In Schortens und ganz besonders in Ostiem schlagen gerade die Wellen hoch gegen ein landwirtschaftliches Projekt, von dem zurzeit überhaupt noch nicht klar ist, ob es dort überhaupt gebaut werden darf. Ein Landwirt aus dem Klein-Ostiemer-Weg will auf der rückwärtigen Seite seines Hofs einen Hähnchenmaststall für rund 80 000 Tiere bauen. Er hat eine Bauvoranfrage beim Landkreis Friesland gestellt.

Bauvoranfrage zur Hähnchenmast: das sagt der Landkreis Der Landkreis Friesland nimmt zu laufenden Bauvorhaben und privaten Bauanträgen grundsätzlich nicht Stellung. Aufgrund der aktuellen Außenwirkung und Berichterstattung gibt der Kreis auf Nachfrage der NWZ nur eine allgemeine Antwort: Bei dem Vorhaben handelt es sich wegen der Größenordnung von 80 000 Hähnchen definitiv um einen Betrieb, der nach Bundesimmissionsschutzrecht zu prüfen und zu genehmigen ist. Die eingereichte baurechtliche Voranfrage ist daher vom Fachbereich „Bauen“ an die Kollegen vom Fachbereich „Umwelt“ weitergeleitet und der Antragsteller entsprechend informiert worden. Ein pauschales Vorgenehmigungsverfahren, wie man es aus dem Baurecht kennt, gibt es nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz nicht. Entsprechend des Immissionsschutzrechts kann der Antragsteller nur einzelne bestimmte Genehmigungsvoraussetzungenprüfen lassen. An die ist der Landkreis Friesland als Genehmigungsbehörde dann aber gebunden, wenn sich die Voraussetzungen nicht ändern. So kann zum Beispiel im Vorfeld die Auswirkung des Geruchs beurteilt werden oder die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. So sind im Vorbescheidverfahren auch schon Gutachten und andere Prüfungen einzureichen. Entsprechende prüffähige Unterlagen sind bisher nicht eingereicht worden. Daher ist aktuell keine Einschätzung der Genehmigungsfähigkeit möglich, so der Landkreis.

Vor allem in den sozialen Medien wird das Projekt bereits heftig attackiert. Vereinzelt wird sogar damit gedroht, den Stall, sollte er tatsächlich gebaut werden, niederzubrennen. Tierrechtler wettern gegen die industrielle Massentierhaltung und gegen Verbraucher, die beim Discounter billig Fleisch kaufen.

Dichte Wohnbebauung

Auch die SPD-Fraktion in Schortens greift das Thema auf und hat für den heutigen Donnerstag zu einer Demo gegen den Hähnchenmaststall aufgerufen. Anwohner aus dem Bereich Klein-Ostiemer-Weg und Lübbenweg, wo der Betrieb entstehen soll, machen ebenfalls mobil.

Die inzwischen recht nah an den landwirtschaftlichen Betrieb herangerückte Wohnbebauung am Lübbenweg dürfte ohnehin eines der größten Hindernisse für die Umsetzung dieses Vorhabens sein. Ein Interessenskonflikt bahnt sich außerdem an, weil die Stadt Schortens im Bereich südliche Plaggestraße und Lübbenweg weitere Wohnbebauung ermöglichen will.

Die Erschließung soll ebenfalls über den nur rund 300 Meter langen und eher für Radverkehr ausgelegten Lübbenweg erfolgen, der schon heute durch landwirtschaftlichen Verkehr stark belastet ist. Landwirte aus der Umgebung haben am Klein-Ostiemer-Weg Flächen gepachtet, auf denen vor allem Mais angebaut wird. Und so verkehren über den schmalen Lübbenweg landwirtschaftliche Schwerlastfahrzeuge mit Gülle beladen und umgekehrt mit Maishäcksel oder Grassilage.

Was bedeutet das für die Pläne des Landwirts und seine Hähnchenmast? In Deutschland darf man solche Mastanlagen grundsätzlich bauen – das ist geltendes Recht. Für den Bau braucht es allerdings eine Genehmigung. Und ob diese überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte, wird in der Bauvoranfrage geklärt, die der Landwirt an den Landkreis gerichtet hat.

Der muss nach rein rechtlichen und nicht nach politischen Kriterien entscheiden. Daran ändert auch eine Demo erst einmal gar nichts. Zielführender wäre gewesen, die SPD hätte die Bebauungspläne „Südliche Plaggestraße“ und „Lübbenweg“ im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt vergangene Woche beschlossen und nicht von der Tagesordnung genommen.

In Schortens wie auch Am Klein-Ostiemer-Weg hat es einmal viel bäuerliche Landwirtschaft und Familienbetriebe gegeben. Viele davon sind inzwischen verschwunden. Am Klein-Ostiemer-Weg gibt es nur noch einen relativ kleinen Hof mit Milchviehhaltung. Ein Betrieb von 60 oder 80 Hektar ist ohne Veredelung oder Nebeneinkommen heute eigentlich nicht mehr existenzfähig. Diese Existenz soll nun mit dem Hähnchenmastbetrieb gesichert werden.

Beurteilung noch offen

Die Nachfrage nach Hähnchenfleisch ist in Deutschland kräftig angestiegen, obwohl Diskussionen um Haltungsformen und Antibiotikaeinsatz die Nachfrage zwischenzeitlich dämpften. Der Schwerpunkt der deutschen Hühnermast liegt in Niedersachsen mit aktuell mehr als 1000 Betrieben und mehr als 60 Millionen Tieren.

Hähnchenmast in Deutschland Die Deutschen essen immer mehr Geflügel: rund 14 Kilogramm pro Jahr und Kopf. Die Geflügelfleischerzeugung hat sich laut Landwirtschaftsministerium und Landwirtschaftskammer in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt – von 638 000 Tonnen im Jahr 1996 auf 1,55 Millionen Tonnen 2016. Innerhalb der EU ist Deutschland eines der wichtigsten Erzeugerländer. Masthähnchen haben mit rund 63 Prozent den weitaus größten Anteil am verbrauchten Geflügelfleisch. In Niedersachsen gibt es rund 1000 Hähnchenmastbetriebe mit insgesamt rund 61 Millionen Tieren (Stand 2016). Deutschland hat beim Hähnchenfleisch inzwischen einen Selbstversorgungsgrad von rund 115 Prozent erreicht. Etwa ein Viertel der gemästeten Hähnchen Deutschlands werden exportiert. In Deutschland wie auch EU-weit gilt der Hähnchenmarkt als gesättigt. Dennoch entstehen weitere Mastbetriebe.

Die Geflügelzucht zur Fleischgewinnung ist hoch spezialisiert. Es werden fast ausschließlich auf hohe Gewichtszunahme und gute Futterverwertung gezüchtete Tiere eingesetzt.

Über die Art der Haltung und Mästung für das Projekt in Ostiem ist bislang nichts Genaues bekannt. Auf Nachfrage der NWZ teilt der Landkreis mit, dass noch Angaben fehlen, um das Vorhaben beurteilen zu können. Allerdings kommt hier auch nicht das Baurecht, sondern das Bundesemissionsschutzrecht zum Tragen.