Das Tiefkühllogistik-Unternehmen Nordfrost baut nicht nur an seinen auswärtigen Standorten, sondern erweitert auch sein Stammhaus in Schortens: An das Kühlhaus im Gewerbegebiet I wird auf der dreieckigen Grundstücksreserve mit See an der Ecke Plaggestraße/Nordfrost-Ring eine Umschlagshalle angebaut. Und zwar an die Halle am südwestlichen Ende des bestehenden Gebäudekomplexes, der insgesamt 38 000 Palettenstellplätze beherbergt. Das erklärte Un­ter­neh­mens­sprecherin Britta Heine der NWZ auf Nachfrage.

Abläufe beschleunigt

Die so entstehende Fläche von etwa 1750 Quadratmetern bietet Nordfrost den benötigten Platz, um die ausgehenden Sendungen für den bundesweiten Versand bereitzustellen und parallel dazu den Wareneingang abzuwickeln.

„Dadurch lässt sich der im Zeitablauf stetig gestiegene Warenumschlag beschleunigt durchführen“, sagt Britta Heine. Die gut acht Meter hohe Umschlagshalle wird im Tiefkühlbereich bei einer Temperatur von bis zu minus 24 Grad Celsius gefahren werden.

Nach dem Start der 2,8 Millionen €Euro teuren Baumaßnahme im Januar wird die Umschlagshalle bereits im Juli fertig sein. Der Betrieb wird nur wochentags und nur tagsüber stattfinden. Fünf Überladebrücken stehen auf Rampenhöhe für die Lkw-Be- und -Entladung zur Verfügung. „Dafür wird eine zur Halle hin abfallende Hoffläche samt Parkplatz mit einer Größe von 1570 Quadratmetern geschaffen“, so Heine weiter. Der bei den Erdarbeiten gewonnene Bodenaushub wurde auf dem restlichen Grundstück verteilt und soll noch als Rasenfläche auf Höhe der Straße eingeebnet werden.

Container für die Zentrale

Ein paar hundert Meter weiter an der Europa-Zentrale am Nordfrost-Ring wurde zur Erweiterung der Räume in der Verwaltung zunächst eine Büro-Containeranlage für weitere 30 Arbeitsplätze aufgebaut und gerade in Betrieb genommen.

Überregional erweitert das Schortenser Unternehmen aktuell seine Niederlassung in Versmold im Kreis Gütersloh in Nordrhein Westfalen. Dort verdoppeln sich die derzeitigen Kapazitäten durch eine weitere Tiefkühlhalle samt Hygienebereich und Umschlagshalle sowie durch ein modernes Maschinenhaus und ein neues vierstöckiges Verwaltungsgebäude.

Auf der grünen Wiese werden derzeit die beiden neuen Standorte in Mücke bei Gießen sowie Herne im nördlichen Ruhrgebiet gebaut, berichtet Britta Heine.

„Weitere Bauprojekte für die kurzfristige Umsetzung befinden sich bereits in Planung, darunter die Erweiterungen in Bremerhaven und Barsinghausen sowie ein Neubau in Wesel direkt am Niederrhein.“ Dort wird Nordfrost erstmals eigene Containerbrücken für den Schiffsumschlag betreiben.

Pläne im Hafen

Aktiv ist das Unternehmen auch im Containerhafen Wilhelmshaven: „Mitte des Jahres wollen wir dort die Erweiterung des Tiefkühlhauses durch ein vollautomatisches Hochregallager starten. Und mit dem Bau einer Schwerguthalle samt seemäßiger Verpackung von Maschinen- und Anlagenteilen soll ebenfalls begonnen werden“, sagt Heine.

Innerhalb von zwei Jahren wird Nordfrost mit all diesen geplanten und bereits angelaufenen Bauvorhaben seine Tiefkühlkapazitäten von heute 760 000 Palettenstellplätzen um 250 000 Stellplätze auf gut eine Million Stellplätze ausbauen. Der Marktführer in der Tiefkühllogistik wird dann seinen bundesweiten Marktanteil auf rund 45 Prozent in dem Temperatursegment steigern, sagt Britta Heine.