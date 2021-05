Von Burger-Gold und viel Papier-Geld

Schortens /Oldenburg Der Falschgold-Prozess begann im Mai 2019 am Amtsgericht Jever und endete zwei Jahre später vorläufig vor dem Landgericht Oldenburg mit der Abweisung der Berufung des Angeklagten. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Im Zuge der Beweisaufnahme wurde von teils haarsträubende Geschäften berichtet: So soll ein Käufer für mehrere tausend Euro unechtes Gold bei von Tobias G. in einer Schortenser Burger King-Filiale erworben haben. In einem anderen Fall will ein Käufer 20 000 Euro bar in einem Päckchen verschickt haben, Tobias G. will aber nur Papierschnipsel erhalten haben. Wiederum ein anderer Zeuge konnte keine der erworbenen Münzen mehr vorlegen – er soll das als unecht erkannte Gold weiterverkauft haben.

