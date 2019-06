Schortens „Das ist mit Sicherheit das größte Kettensägentreffen in Europa“, sagt Peter Schlicht. Er ist für die Organisation dieses Treffens zuständig und hält auch die internationalen Kontakte. Zwar treffen sich die Sammler historischer Kettensägen einmal jährlich, aber diese Treffen sind deutlich kleiner als das in Schortens. Alle fünf Jahre gibt es dieses große Treffen in Schortens beim Forsthaus.

Etwa 50 Sammler aus vielen Ländern Europas sind angereist. Aus allen Regionen Deutschlands, aus Frankreich, der Schweiz, Finnland Schweden und aus den Niederlanden kommen sie. Und mitgebracht haben sie mehr als 600 Sägen aller Art. Die Älteste ist im Jahr 1916 gebaut worden, eine stammt aus Australien und ist im engeren Sinne gar keine Kettensäge. Sie hat ein rundes Sägeblatt vorne angebracht.

Und das ist es, was das Sammlerherz höher schlagen lässt. Da liegen acht Sägen auf dem Rasen vor dem Forsthaus und die Sammler geraten in Verzückung. „Davon kriegt man mit Glück mal eine zu sehen“, sagt einer. Es ist die „Solo Twin“ und was sie so besonders macht, ist auf den ersten Blick nicht zu sehen. Doch schaut man unter die Haube, sieht man, dass es die einzige Säge mit zwei Zylindern. Man hat sie gebaut, um die Vibration zu vermindern, allerdings wurde sie dadurch zu schwer.

Und Peter Schlicht hat seine selbstfahrende Bandsäge mitgebracht. „Damit fuhren Lohnunternehmer früher von Hof zu Hof und sägten für die Leute das Holz. Ich mache mein Brennholz noch heute damit.“

Daneben war am Sonntag für die Besucher viel geboten. Die Arbeit eines Rückepferdes wurde gezeigt, Schnitzen mit der Motorsäge, Baumklettern für Kinder und Waldführungen wurden angeboten. Und die noch im Aufbau befindliche Tischlerei der Gattersäge wurde offiziell eingeweiht.