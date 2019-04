Schortens Der Stadt Schortens geht es offensichtlich gut. Das Hallenbad ist umgebaut, die Sanierung des Bürgerhauses ist in Planung, Sportstätten und Kindertagesstätten werden auf Vordermann gebracht und die Steuereinnahmen sprudeln. Da ist es nicht einfach für die Kandidaten für das Bürgermeisteramt Andreas Bruns (CDU) und Wolfgang Ottens (Grüne), sich gegenüber Amtsinhaber Gerhard Böhling (parteilos) in Position zu bringen. Große Kontroversen blieben dann auch bei der Diskussion der Bewerber im Bürgerhaus aus. Unterschiede gab es eher in den Details.

Vier Moderatoren der örtlichen Zeitungen und von Radio Jade fühlten den Kandidaten mit Fragen zu Infrastruktur, Stadtplanung, Schulen und Kindergärten, Energie und Umwelt, Mobilität und interkommunaler Zusammenarbeit auf den Zahn.

Zitiert Wolfgang Ottens: „Nur Wachs­tum kann nicht der Weg sein. Wir sollten bei der Stadtentwicklung nicht nur auf die Gewerbesteuer zielen. Für mich ist wichtiger, dass wir Arbeitsplätze schaffen.“ Andreas Bruns: „Digitalisi­erung bietet die Chance, Dienstleistungen der Verwaltung nicht mehr ortsgebunden erledigen zu müssen. Künftig werden die Daten laufen und nicht mehr die Bürger.“ Gerhard Böhling: „Wir haben den Schwerpunkt der Investitionen in der Innenstadt. Aber auch in den Dörfern wird angemessen investiert. Auch dort müssen wir Baugebiete ausweisen.“

Die Stadt müsse sich moderner aufstellen und die Lebensqualität an den Bedürfnissen der Bürger ausrichten, hob Bruns in seinem Eingangsstatement hervor. So sei die Stadt im Bereich der Digitalisierung noch weit hinten.

Stärker ökologisch ausrichten will Ottens die Entwicklung der Stadt: Es gelte immer noch „Beton schlägt Baum“. Ebenso dringlich sei mehr bezahlbarer Wohnraum.

Auf eine gute Bilanz konnte sich Bürgermeister Gerhard Böhling berufen. Schortens sei wirtschaftlich stark und so sei es auch möglich, in Kinderbetreuung und Bildung zu investieren. Die Verwaltung leiste gute Arbeit. Das Thema Umwelt müsse künftig stärker im Vordergrund stehen.

Klar bekannte sich Böhling zur Sanierung des Hallenbads. „Das war eine schwierige Zeit, aber die Stadt braucht ein Hallenbad, besonders für die Kinder.“ Auch die CDU habe die Beschlüsse mitgetragen hob Bruns hervor. Die Grünen hätten da eine andere Meinung vertreten, jedoch nach den Beschlüssen die Maßnahme kritisch konstruktiv begleitet, sagte Ottens.

Auch die nun anstehende Modernisierung des Bürgerhauses wurde von allen drei Bewerbern positiv gesehen. Das Bürgerhaus sei der kulturelle Mittelpunkt der Stadt und müsse baulich fit gemacht werden für die nächsten 30 Jahre – ohne große Änderungen der Konzeption.

