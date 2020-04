Ratssitzung In Schortens: Corona sorgt für erhebliche Einnahmeeinbußen

Schortens Der Politikbetrieb muss trotz Einschränkungen in Corona-Zeiten auch in Schortens irgendwie weitergehen – und vor allem muss sichergestellt sein, dass die Stadt finanziell liquide bleibt. Denn auch Schortens brechen aktuell die Einnahmen weg. In der Ratssitzung am Mittwoch, 29. April, soll daher ein Nachtrag für den laufenden Haushalt beschlossen werden, der es in sicht hat: Es geht um die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu 15 Millionen Euro.

Im Etat für 2020, den der Stadtrat im Februar beschlossen hatte, ist eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 5,5 Millionen Euro enthalten. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen sozialen Beschränkungen hat die Stadt aktuell aber Einnahmeeinbußen, die sich im Laufe des Jahres voraussichtlich noch verstärken werden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Rat. Der aktuelle Kreditrahmen von 5,5 Millionen Euro sei bereits ausgeschöpft, da noch nicht alle Förderzuschüsse ausgezahlt wurden und aktuell hohe Baurechnungen anfallen. „Die öffentliche Hand muss in der angespannten Situation der freien Wirtschaft dafür Sorge tragen, dass Bau- und Lieferantenrechnungen schnellstmöglich beglichen werden“, so Fachbereichsleiterin Elke Idel und Bürgermeister Gerhard Böhling.

Die genaue Höhe des benötigten Liquiditätskredites ist zurzeit noch nicht zu beziffern, daher soll der Verfügungsrahmen „in ausreichendem Maße“ angehoben, aber nur in erforderlichem Umfang in Anspruch genommen werden. Zugleich soll der Kreditrahmen groß genug sein, um nicht kurzfristig erneut einen Ratsbeschluss zu benötigen.

Die Verwaltung betont, dass aktuell noch keine Aufwendungen für Liquiditätskredite entstehen, sondern Guthabenzinsen erwirtschaftet werden.

Im Herbst sollen die durch die Corona-Pandemie entstandenen Einnahmeausfälle in einem zweiten Nachtragshaushalt veranschlagt werden. Dann kann die Verwaltung den Umfang der Auswirkungen konkreter beziffern, so Kämmerin Elke Idel. Ersten Schätzungen zufolge kalkuliert die Stadt Schortens mit Ertragsverringerungen von 1,9 Millionen Euro; Den Hauptanteil macht dabei die Gewerbesteuer mit fast einer Million Euro aus. Viele Steuerpflichtige haben aktuell die Herabsetzungen ihrer Vorauszahlungen für Gewerbesteuer bei den Finanzämtern beantragt.

Weil alles geschlossen ist, fehlen auch Entgelte aus den Kindertagesstätten (zurzeit 210 00 Euro), Vergnügungssteuer (ca. 305 000 Euro), Umsatzsteuer (210 000 Euro) sowie auch Eintrittsgelder aus dem Hallenbad Aqua Fit (210 000 Euro). Weitere Auswirkungen, wie mögliche Verringerungen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wegen derzeitiger Kurzarbeit vieler Erwerbstätiger sind in den Folgejahren zu erwarten.

Die Ratssitzung ist öffentlich und beginnt mit entsprechenden Corona-Sicherheitsvorkehrungen um 19 Uhr.