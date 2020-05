Kreisstraße nach Sande gesperrt

Schortens /Sande Erneut müssen sich Autofahrer auf Umwege einstellen: Auf der Strecke zwischen Schortens und Sande wird die Kreisstraße 294 ab diesen Montag, 25. Mai, für gut sechs Wochen voraussichtlich bis zum 8. Juli gesperrt. Nur Rettungsfahrzeuge und Busse kommen noch durch, für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung ausgeschildert.

Die Baufirmen, die hier an der Bahnverlegung Sande ar­beiten, müssen für diesen Abschnitt in Höhe Autobahnüberführung und Roffhausener Landstraße eine vorübergehende Umleitung herstellen. Das ist nötig, um wiederum den Baugrund der künftigen Bahntrasse zu verstärken. Der ist nach Auskunft der Bahn an dieser Stelle problematischer, als gedacht. Der zu weiche Baugrund soll nun mit dem Verfahren der Fahrwegtiefgründung tragfähig gemacht werden.

Die Fahrwegtiefgründung ist eine unterirdische und überschüttete Brücke. Dabei werden Pfähle bis zu 25 Meter tief in den Boden getrieben, anschließend wird darauf eine Stahlbetonplatte gebaut. Die Konstruktion liefert den stabilen Untergrund für Schotterbett und Gleis und letztlich für die schweren Güterzüge, die darüber hinwegrollen. Das Verfahren kam schon auf mehren Abschnitten der Ausbaustrecke zum Einsatz.

