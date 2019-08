Schortens /Sande Mit zwei Förderbescheiden ist Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies am Dienstagmorgen in den Rathäusern in Schortens und in Sande aufgekreuzt. Für Schortens brachte er die Zusage über 334 000 Euro mit. Das ist Geld aus dem Landesprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Und es ist die bereits zweite Charge aus diesem Städtebau-Fördertopf für Schortens. Bereits vor einem Jahr hatte Lies an Bürgermeister Gerhard Böhling eine ähnlich hohe Summe überreicht.

Minister Olaf Lies (rechts) bei der Förder-Übergabe in Sande. Zuvor war er auch in Schortens. BILD: Oliver Braun Minister Olaf Lies (rechts) bei der Förder-Übergabe in Sande. Zuvor war er auch in Schortens. BILD: Oliver Braun 100000 Euro für Neustadtgödens Das Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren will dazu beitragen, die Nutzungsvielfalt, die baukulturelle Substanz, die städtebauliche Funktionsfähigkeit, die soziale Vitalität und den kulturellen Reichtum der Zentren zu erhalten bzw. wieder zu stabilisieren. Das Programm dient dem Erhalt und der Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche als Standort für Wirtschaft, Handel, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Geld aus diesem Topf abrufen können alle Bürger, die in Neustadtgödens Eigentümer eines Baudenkmals oder eines ortsbildprägenden Gebäudes sind oder wenn ihre Immobilie im Sanierungsgebiet steht. Die Gemeinde Sande hat eine Modernisierungsrichtlinie festgelegt, die die Gebäude und somit die maximal mögliche Förderung festlegt. In Neustadtgödens gibt es 150 Gebäude, die vom Städtebaulichen Denkmalschutz profitieren könnten. Bislang wurden 30 Maßnahmen unterstützt. Auch die Sanierung der Brückstraße vor wenigen Jahren wurde aus dem Programm mitfinanziert.

Der Betrag soll für die weitere Sanierung und Attraktivierung der Menkestraße verwendet werden. Es geht dabei um viele kleine Teilprojekte; angefangen von einer Aufrauung des bei Nässe zu rutschigen Klinkers, über neue Möblierung der Menke- und Oldenburger Straße mit zeitgemäßen Sitzbänken. Es geht aber auch um die Neugestaltung von markanten Plätzen, die bessere Gestaltung und mögliche Verlegung einer Bushaltestelle, um Beleuchtung und um Bäume. Manches davon ist schon im Stadtrat verhandelt worden.

Insgesamt kommt Schortens in der Förderperiode von zwölf Jahren in den Genuss von rund vier Millionen Euro Fördergeld, zwei Millionen muss die Stadt selbst beisteuern, so Böhling.

Für Sande hatte „Geldbote“ Lies eine Zusage über 100 000 Euro mitgebracht, die Bund und Land gemeinsam aufbringen. Das Geld ist ebenfalls aus dem Städtebauförderprogramm und füllt den bereits 2009 aufgestellten Topf für den Städtebaulichen Denkmalschutz r auf. In den sind bislang 1,7 Millionen Euro geflossen. Bis 2,1 Millionen Euro seien insgesamt möglich. Das Geld steht unter anderem für Sanierungsmaßnahmen von denkmalgeschützten und ortsbildprägenden Gebäuden zur Verfügung.

334 000 Euro für die Menkestraße Mit 334 000 Euro fördert das Land aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ die Umgestaltung der Schortenser Menkestraße. „Schortens hat sich zu einem tollen Zentrum entwickelt und in den letzten Jahren ist viel möglich gewesen. Nun gelingt auch, die Menkestraße als Einkaufsstraße weiterzuentwickeln – ein weiterer Schritt zur Stärkung“, sagt Bauminister Olaf Lies. Am Förderprogramm können im Sanierungsgebiet Menkestraße auch private Immobilienbesitzer teilnehmen – vorausgesetzt, das betreffende Objekt gehört zu den festgelegten ortsbildprägenden Gebäuden. Konkret trifft das auf rund 30 Gebäude im Sanierungsgebiet zu. Details dazu erfahren Bürger im Rathaus.

Lies lobte das Programm als ein hervorragendes Instrument, um vor allem Privateigentümer zu motivieren, in ihr Umfeld zu investieren – „und zwar so, wie wir es alle gemeinsam gern hätten“. Lies will auch in Berlin weiter dafür werben, Städtebauförderung für viele weitere Jahre zu sichern. Wie wichtig solche Programme sein können, betonte auch Bürgermeister Stephan Eiklenborg. Ohne die Städtebauförderung sähe Neustadtgödens nicht so aus wie es aussieht. Das könne man in Brandenburgs sehen, wo alle wegziehen.