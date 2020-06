Schortens Will Mehr Qualität: Stein für Stein zu einem schöneren Stadtbild

Schortens Das Zentrum der Stadt Schortens mit Menkestraße, Alte Ladestraße und Oldenburger Straße soll attraktiver werden. Nachdem die Politik im vergangenen Jahr über ein Konzept zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt beraten hatte, sind jetzt eine erste Maßnahme sichtbar. Entlang der Menkestraße wurden neue Bäume gepflanzt und vor der Filiale der Volksbank entsteht ein großes Hochbeet mit einer Umrandung, die gleichzeitig als Sitzgelegenheit dienen soll und vom Boden beleuchtet wird. Durch eine entsprechende Bepflanzung soll so ein bunter Farbtupfer im Straßenbild entstehen.

Geld aus dem Förderprogramm Die Innenstadtverschönerung besteht aus vielen kleinen Einzelmaßnahmen und wird aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert. Die Kosten teilen sich Stadt, Land und Bund zu je einem Drittel. Eine erste Maßnahme war im vergangenen Jahr das Aufrauen der bei Nässe zu rutschigen Klinker. Außerdem wurden einige zu dicht beieinander stehende und zu groß gewordene Bäume entfernt, dafür bis zur Plaggestraße neue Bäume gepflanzt. 2021 soll der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden; auch der „Partyplatz“ an der Alten Ladestraße ist noch an der Reihe außerdem unter anderem die Verlegung einer Bushaltestelle.

Ein weiteres Beet gleich nebenan soll vergrößert werden und ebenfalls attraktiv bepflanzt werden. Dafür wird ein vorhandenes Beet in der Parkbucht geschlossen. Auch die in die Jahre gekommenen Spielgeräte in diesem Bereich sollen durch neue ersetzt werden. Ob sich der Vorbau der Eisdiele in diesem Bereich verändern wird, ist noch nicht klar. „Wir werden Gespräche führen und nach einer besseren Lösung suchen“, sagt Bauamtsleiter Theodor Kramer.

Als nächster Schritt soll der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet werden. Dort mussten vor etwa zwei Jahren zwei staatliche, aber kranke Kastanien weichen. „Der Platz soll nicht grundlegend verändert werden, aber es hat sich doch einiges angesammelt, was ein wenig aufgeräumt werden sollte“, beschreibt Kramer die nächsten Schritte. Insgesamt werden in den nächsten Jahren verschiedene Bereiche nicht nur in der Menkestraße, sondern auch in der Ladestraße und der Oldenburger Straße neu und attraktiver gestaltet

