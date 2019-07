Sein neuestes Projekt ist sein italienischer Kleinstlieferwagen APE 50: Damit will er auf den Wochenmärkten in Schortens und Jever präsent sein, um seine Spezialitäten zu verkaufen. Es lohnt sich, in Harald Röhms Hofladen an der Süderooger Straße in Schortens herumzustöbern: Sein Sortiment ist klein, aber kunterbunt.

„Meine Produkte spiegeln eigentlich mein ganzes Leben wider“, sagt er. Und damit ist auch klar, wo er seine Urlaube verbringt. Produkte von der griechischen Insel Samos sind eindeutig Schwerpunkt in seinem kleinen Garagenladen.

„Ich beziehe meine Waren direkt vom Hersteller und sehe mir genau an, wie sie produziert werden. Erst wenn ich überzeugt bin, dass das Produkt etwas ganz Besonderes ist, nehme ich es in mein Sortiment auf“, sagt der pensionierte Polizeibeamte.

Etwas ganz besonderes – das ist auf jeden Fall sein Hauptprodukt, das Olivenöl. Man muss es nur probieren, um festzustellen, dass es mit dem Öl aus dem Supermarkt kaum etwas zu tun hat.

Und es gibt natürlich noch weit mehr von der Insel Samos. Oliven in allen Varianten, gute Weine, einen Ouzo der „Königsklasse“, verschiedene Essige und sogar Olivenseife, der er heilende Wirkungen nachsagt, bietet Röhms kleiner Laden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Spreewald. Hier hat er neben den bekannten Gurken auch einen Hersteller von Meerrettich und besonderem Senf gefunden. Und natürlich hat der geborene Schwabe auch Maultaschen im Programm, „Äppelwoi“ soll demnächst dazu kommen. Seine Öffnungszeiten hat er inzwischen schon ausgeweitet. Von Montag bis Donnerstag ist der Laden zwischen 16 und 19.30 geöffnet.

Seit Ende 2017 lebt der Schwabe in Schortens. „Des isch do, wo andre Urlaub machet“, erklärt er.

Sein Faible für besondere Lebensmittel begann „in einer warmen Sommernacht 1993 auf einer griechischen Insel. Damals fragte mich ein unbekannter Spirituosenhersteller, ob ich mir vorstellen könne, seinen Ouzo in Deutschland an den Mann zu bringen.“ Harald Röhm, gelernter Kaufmann, zögerte nicht und orderte 20 Kartons Ouzo aus Griechenland nach Deutschland. „Herausforderung“ und „Abenteuer“ nennt er die Anfänge.

„Mein Vorhaben war immer, die wertvollen Erzeugnisse aus Griechenland nicht bei Discountern, sondern ausschließlich im Bereich der Nahversorger, Dorfläden, im Feinkostbereich und in Fachhandlungen zu etablieren“, sagt Röhm. Nun gibt es sie auch in seinem Hofladen.