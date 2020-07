Stadtbild: Fördertopf für mehr Besitzer älterer Häuser

Schortens Wer im Schortenser Ortskern ein älteres Wohn- oder Geschäftshaus besitzt und dort Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen plant, kann sich größere Chancen auf eine Förderung der Maßnahme ausrechnen: Wie berichtet, hat der Schortenser Rat Anfang Juli eine Neufassung für das Sanierungsgebiet Menkestraße beschlossen.

Die Städtebauförderprogramme, von denen auch Projekte an der Menkestraße profitieren, werden nun durch eine neue Bund-Länder-Vereinbarung neu strukturiert. Das Förderprogramm heißt künftig „Lebendige Zentren“. An die Erweiterung des Teilnehmerkreises erinnerte am Dienstag nochmals Anke Kilian von der Schortenser Bauverwaltung.

Ziel des Förderprogramms sind die Entwicklung und der Erhalt der Ortszentren als attraktive Standorte und lebendige Zentren und der Abbau von Leerständen, so Kilian.

Eine wichtige Änderung bei den Förderrichtlinien ist, dass nicht mehr nur die förmlich im Sanierungsgebiet festgelegten „ortsbildprägenden Gebäude“ bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gefördert werden – das traf bisher für ca. 30 Häuser zu – sondern grundsätzlich alle Gebäude, die mindestens 30 Jahre alt sind. Vorausgesetzt, die Maßnahme hat ein Mindestvolumen von 5000 Euro an förderfähigen Kosten.

Für das laufende Jahr wurden der Stadt Schortens aus diesem Förderprogramm bereits 340 000 Euro bewilligt.

Für Fragen rund um die Fördermöglichkeiten im Sanierungsgebiet stehen bei der Stadt Schortens Anke Kilian, Tel. 04461/982 131, sowie Kerstin Brunken vom beauftragten Sanierungstreuhänder, die re.urban Stadterneuerungsgesellschaft aus Oldenburg (Tel. 0441/97 17 483) zur Verfügung.