Schortens Wie und vor allem wann geht es los mit der Umgestaltung der Menkestraße? Und was passiert mit den Bäumen zwischen den Filialen der Volksbank und der LzO? Rund 35 Bäume sind auf diesem rund 300 Meter langen Abschnitt bei der Heidmühler Ortskernsanierung in den 80er Jahren gepflanzt worden. Aus heutiger Sicht von Rat und Verwaltung war das etwas zu viel des Guten: Die Bäume – überwiegend Eichen und Linden – stehen zu dicht zusammen, behindern sich zum Teil gegenseitig im Wachstum und nehmen – so die Kritik aus dem Einzelhandel – vielen Geschäften das Tageslicht. Rund 15 Bäume wurden inzwischen mit einem blauen Punkt markiert. Sie sollen weg.

Die Straße durchforsten

Doch ganz so einfach wird die Sache nicht: Die Mitglieder des Schortenser Planungsausschusses trafen sich mit Bürgermeister Gerhard Böhling, Bauamtsleiter Theodor Kramer und Stellvertreterin Anke Kilian jetzt nochmals zu einer Ortsbegehung und nahmen das Straßenbild und die Bäume genau in Augenschein (die NWZ berichtete). Dabei herrschte zwar grundsätzlich Einigkeit, dass die Menkestraße durchforstet werden müsste, doch es entwickelte sich ein Bäumchen-wechsle-Dich-Spiel: Warum soll dieser Baum weg und kann jener stehenbleiben? Kramer erläuterte ausführlich die von einem seinerzeit beauftragten Planungsbüro getroffene Auswahl. Doch es bleiben Fragen.

So kam, was sich bereits andeutete: Vorerst passiert erstmal gar nichts. Das sorgte vor allem bei der CDU-Fraktion für Unverständnis. „Das Gesamtkonzept zur Innenstadtverschönerung ist vom Rat längst beschlossen“, monierte Ralf Thiesing. „Jetzt ausgerechnet aus einem Konzept, das zum Großteil die Bäume zum Inhalt hat, die aus den Überlegungen vorerst herauszunehmen, erschließt sich mir nicht.“

Thomas Labeschautzki (SPD) stimmt dem Gesamtkonzept zwar zu, hatte aber erklärt, über Anzahl und Auswahl der Bäume noch mal gründlich nachdenken zu wollen. Ähnlich argumentierte auch Andrea Wilbers von den Grünen.

Über das Fällen der Bäume hatte es nach Berichten in der NWZ in den vergangenen Tagen vor allem auf Facebook lebhafte Diskussionen gegeben – viele sprachen von „Kahlschlag“ und wandten sich entschieden gegen das Fällen von Bäumen.

Diese Debatte wollte Theodor Kramer nicht unkommentiert lassen: „Wir wollen nicht die gesamte Menkestraße freischneiden, sondern die Menkestraße neu gestalten. Die große Mehrheit der Bäume bleibt stehen.“ Fast ein Jahr lang sei mit der Bevölkerung in Arbeitsgruppen diskutiert und seien Ideen gesammelt worden. Die Facebook-Gruppe hatte sich zuvor nicht in den Arbeitsgruppen beteiligt, sagte Kramer.

Mehr Aufenthaltsqualität

Das Auslichten der Baumreihen und Zurückschneiden der Kronen ist Teil des Gesamtkonzepts zur Innenstadtverschönerung – und im Rat auch unstrittig. Ziel des Gesamtkonzepts ist, mehr Aufenthaltsqualität im Ortskern zu schaffen. Dazu zählen neben der Grünpflege und dem Rückschnitt auch das Anlegen neuer Beete, das Aufrauen des bei Nässe zu rutschigen Pflasters und das Mobiliar. Anzahl, Standorte und Ausrichtung von Sitzbänken sollen verbessert werden, kleine Spielgeräte, die Kinder einkaufender Eltern oder Großeltern beschäftigen – die so genannten Felgenkiller – sollen verschwinden und durch bessere Fahrradständer ersetzt werden. Auch die Beleuchtung, mit der Akzente gesetzt werden soll, gehören zum Konzept der Innenstadtverschönerung.

Die Bäume haben nun erst mal eine Schonfrist – in diesem Frühjahr und Sommer passiert noch nichts.

