Schortens Die ersten Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet auf der Kramermarktwiese an der alten B 210 in Schortens haben bereits begonnen. Am Freitag erfolgte nun auch der symbolische erste Spatenstich.

Auf dem Gelände auf dem Jahrzehnte lang der Kramermarkt, Schortens’ traditionsreichstes Volksfest, gefeiert wurde, wird nun bebaut. Entstehen sollen insgesamt zwölf Bauplätze. Die Grundstücksgrößen liegen dabei zwischen 544 und 1490 Quadratmetern. Errichtet werden können Ein- und Zweifamilienhäuser auf den kleineren Grundstücken, auf den mittleren und großen Grundstücken sollen Mehrfamilienhäuser mit zwei- beziehungsweise an der alten B 210 drei Geschossen entstehen. So sind dort bis zu 50 Wohneinheiten denkbar. „Und die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß. Es gibt bereits für jedes Grundstück mehrere Interessenten“, sagte Thomas Fritzsche von der Oldenburgischen Landesbank (OLB).

Die Baugrundstücke werden von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) in Zusammenarbeit mit der OLB Jever vermarktet. Die NLG wird auf einem der Grundstücke selbst ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen bauen. Die sollen anschließend verkauft werden.

Die NLG hatte die Kramermarktwiese im Zuge eines Interessenbekundungsverfahren von der Stadt gekauft und beplant und sich gegen andere Bewerber durchgesetzt.

Dass die Erschließungsarbeiten auf der Wiese mit Verzögerung gestartet sind, liegt laut Thorsten Spiekermann von der NLG übrigens an der Oberflächenentwässerung, die Zeit in Anspruch genommen hat. „Wir rechnen mit dem Ende der Ersterschließungsarbeiten Ende November/Anfang Dezember“, sagte er. Die Erschließungsarbeiten werden von der Wittmunder Bau GmbH durchgeführt. Die Bauüberwachung übernimmt die NLG.

„Ich freue mich, dass es jetzt losgeht“, sagte Bürgermeister Gerhard Böhling.