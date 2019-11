Schortens Am Ende passte das Timing dann doch: Pünktlich zum offiziellen Baubeginn mit dem symbolischen ersten Spatenstich in der Baugrube neben dem Rathaus ist die Schortens Grön Winkel GmbH nun auch am Werbepylon in der Branterei zu finden. Vor gut 30 Interessierten, darunter Anwohner aus der Nachbarschaft des Grön Winkel und Schortenser Bürger mit Interesse an einer Wohnung in der neuen Wohnanlage, griffen am Dienstag Investor Andreas Schürmann, Geschäftsführer Fabian Stindt, Architekt Dominik Bley und Generalunternehmer Gerald Hoppmann gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Böhling, Lothar Eden von der Volksbank Jever und Ratsvorsitzendem Manfred Buß zum Bauhelm und zum Spaten. In eineinhalb Jahren, im Frühjahr 2021, soll hier an zentraler Stelle in Schortens eine moderne Wohnanlage stehen.

51 neue Wohnungen

Investor des Bauvorhabens ist die „Schortens Grön Winkel GmbH“ mit den Gesellschaftern Andreas Schürmann und Christoph Kost sowie Geschäftsführer Fabian Stindt aus dem Landkreis Oldenburg. Geplant ist auf der zentral im Ortskern gleich neben dem Rathaus gelegenen Fläche ein L-förmiger dreigeschossiger Bau mit Staffelgeschoss und Tiefgarage mit 61 Stellplätzen. 51 Miet- und Ei­gentums­wohnungen von 50 bis 150 Quadratmetern werden gebaut. Die neuen Eigentümer wollen rund 10 Millionen Euro investieren

„Wenn es planmäßig läuft, können wir hier im nächsten Spätsommer Richtfest feiern“, so Fabian Stindt. Im Frühjahr 2021 soll der Bau bezugsfertig sein.

Investor Andreas Schürmann erinnerte in einer kurzen Ansprache an die „lange Reise“ und an die vielen Wendungen, die das Projekt bis zum jetzigen Baubeginn genommen hat.

Bürgermeister Gerhard Böhling, der den Bauhelm zu seiner liebsten und momentan häufigsten Kopfbedeckung erkoren hat, ist froh: „Endlich geht es los.“ Er freue sich auch über das große Interesse der Bürger an dem Vorhaben. Neben der Wohnanlage wird später auch der Fußweg wieder gebaut.

Die neue Wohnanlage ist eines von zahlreichen Bauprojekten im Ortskern – zugleich aber auch das größte. An der Combi-Kreuzung entsteht nun ein neues Wohn- und Geschäftshaus, ebenso vor dem Bahnhof. Im Höpkenmoor laufen die Erschließungsarbeiten für ein neues Wohngebiet, vis-a-vis entstehen neue Bauplätze am Diekenkamp. Auch die Kramermarktwiese wird nun weiter bebaut und in Kürze sollen auch Abriss und Neubebauung der Popken-Flächen an der Menkestraße starten.

Garage mit Ladestationen

Gleich neben der Grön-Winkel-Baustelle in der ehemaligen Sozialstation neben der Polizei hat die Grön Winkel GmbH ein kleines Vertriebsbüro eröffnet. Dort können sich Interessenten über die Standardausstattung der künftigen Wohnungen informieren oder als Käufer Materialien wählen. Zum Standard in der Tiefgarage wird übrigens an jedem Stellplatz die Vorrüstung mit einer E-Ladestation für Elektrofahrzeuge gehören.