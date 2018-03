Schortens Mit etwas Verspätung zieht die Schortenser Tourist-Info mitsamt Stadtmarketing jetzt um in den Heidmühler Bahnhof. Nach außen hin ist das neue Domizil bereits sichtbar: In dieser Woche wurde die Außenwerbung am Gebäude angebracht, die drei Mitarbeiter sitzen bereits auf gepackten Umzugskisten und beziehen nach Ostern ihre neuen Büros. Ursprünglich sollte die Tourist-Info schon im Januar ins Bahnhofsgebäude umziehen, allerdings gab es technische Probleme mit Telefonanlage und EDV.

Bislang ist – beziehungsweise war – die Tourist-Info gut zehn Jahre lang an der Rheinstraße 2 an der Zufahrt zum Bürgerhaus in einem älteren von der Stadt erworbenen Einfamilienhaus ansässig. Schon fast vergessen sind die Überlegungen und lebhaften Diskussionen vor fünf Jahren, die Tourist-Info ins Bürgerhaus zu integrieren und dafür die Stadtbücherei auszuquartieren.

Nun also geht’s ins Bahnhofsgebäude. Eine gute Wahl, eine zentrale Lage in einem markanten Gebäude und gerade für auswärtige Besucher eine ideal gelegene Anlaufstelle, um sich zum Beispiel über das Freizeitangebot, Ausflugsziele in der Nähe und Übernachtungsmöglichkeiten zu informieren.

Das Gebäude der bisherigen Tourist-Info an der Rheinstraße soll inklusive des danebenliegenden Rosengartens und Nachbargrundstücken verkauft werden. Der Stadt schwebt für diesen Standort als Ergänzung und in Verbindung zum Bürgerhaus ein Tagungshotel vor. Offenbar gibt es auch schon Interessenten für das Objekt.

Es gebe viele Tagungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus, bei denen die Teilnehmer abends in Hotels der Nachbarstädte fahren. „Die können wir auch vor Ort beherbergen“, ist man in der Politik überzeugt. Man könnte mit einem Tagungshotel ganz neue Zielgruppen für Tagungen im Bürgerhaus erschließen.

Die neue Tourist-Info am Bahnhof soll dann auch bald mit Ladestationen ausgestattet werden, an denen die Bürger und Fahrradtouristen die Akkus ihrer E-Bikes aufladen können.

Auch für Elektrofahrzeuge soll sich in Schortens bald etwas tun: Die SPD-Fraktion hatte kürzlich beantragt, dass die Stadt Hybridfahrzeuge bei der künftigen Beschaffung von Dienstwagen erwerben und Ladestationen für elektrisch betriebene Fahrzeuge und E-Bikes einrichten soll. Diesem Vorschlag folgte nun auch der Planungsausschuss einstimmig.

Ladestationen würden in Abstimmung mit dem Landkreis und EWE als Energieversorger aufgebaut, sagte Bauamtsleiter Theodor Kramer. Die EWE würde die Ladestationen und E-Tankstellen auch warten und etwaige Störungen beseitigen. Geeignete Standorte seien neben Bahnhof und Rathaus auch der Bürgerhausplatz und der Pendlerparkplatz am Kreisel in Ostiem.