Schortens Der Vorsitzende des Schortenser Vereins für Tourismus, Gewerbe und Marketing (TGM), Thomas Bruns, hat kein Verständnis mehr für die zaudernde Politik in Schortens. Zudem ist er extrem verärgert darüber, dass in puncto Innenstadtverschönerung auch in diesem Jahr wohl keine Maßnahmen ergriffen werden.

Wie berichtet, konnte sich der Fachausschuss in seiner letzten Sitzung nicht entscheiden, welche Bäume entlang der Menkestraße gefällt oder deutlich zurückgeschnitten werden. Die vor 30 Jahren gepflanzten Straßenbäume sind inzwischen so groß, dass sie vielen Geschäften das Tageslicht nehmen, bemängeln die Geschäftsleute.

„Ich kann das nicht mehr verstehen“, sagt Bruns. „Seit 2012 ist der Gewerbeverein im Gespräch mit der Stadt. Und nun soll wieder eine Begehung stattfinden. Was soll Neues dabei herauskommen? Das haben wir alles schon zigmal getan. Es wird nun Zeit, Entscheidungen zu treffen.“

Er wisse nicht mehr, wie er diese Haltung den Gewerbetreibenden erklären soll. Mehrfach sei diskutiert worden, ein Planungsbüro wurde hinzugezogen. Dann seien die Bürger mit Arbeitsgruppentreffen beteiligt worden. Am Ende einigte man sich auf einen Maßnahmenkatalog, der von niemand mehr bestritten wurde, so Bruns. „Und jetzt, da es nur noch einen politischen Beschluss gebraucht hätte, wird wieder vertagt.“

Zu dem Maßnahmenkatalog, der vor allem für mehr Aufenthaltsqualität sorgen soll, gehört auch das Ausdünnen des dichten Baumbestands. Das Laub nehme das Licht aus den Geschäften, die Läden seien von der Straße schwer zu sehen und nicht zuletzt könne durch das Laub die Gehwege nur schwer abtrocknen, was die oft kritisierte Rutschgefahr auf den glatten Pflastersteinen noch erhöhe. Auch die Pflanzbeete hätten unter den Bäumen keine Chance.

Es zeige sich, dass damals die falsche Baumsorte gepflanzt und das falsche Pflaster verlegt worden sei. Diese Fehler nun endlich zu korrigieren, sei Aufgabe von Rat und Verwaltung, so Bruns. Der TGM fordert daher, endlich mit der Umgestaltung zu beginnen. „Rat und Verwaltung sehen es immer gern, wenn der Handel Veranstaltungen unterstützt. Wenn es aber mal um die Bedürfnisse des Einzelhandels geht, wird nicht mehr so genau hingehört“, klagt Bruns.