Schortens Ein Gespenst geht um in Deutschland und anderswo: Die Innenstädte drohen zu veröden, es gibt immer mehr leere Schaufensterfronten, weil immer mehr Einzelhandelsgeschäfte durch den Onlinehandel verdrängt werden. Wie die Situation des Einzelhandels in Schortens aussieht und wie den Herausforderungen aus dem Netz begegnet werden könnte, versuchte Heike Horn, Geschäftsführerin der Volkshochschule Friesland-Wittmund, mit der Auftaktveranstaltung der neuen Reihe „Stadtgespräche“ zu ergründen. Eingeladen hatte sie dazu den Geschäftsführer des Handelsverbands Nordwest, Jan König, sowie Lars Litzkow von der IHK Oldenburg und Schortens’ Bürgermeister Gerhard Böhling.

Allein die Tatsache, dass der Onlinehandel seit 2011 seine Umsätze von 28 Milliarden auf 80 Milliarden Euro steigern werde, zeige, dass viele Kunden zwar über das Verschwinden der Geschäfte klagen, selbst aber im Internet gern und oft auf Einkaufstour sind. Der Handel könne inzwischen durchaus ohne Städte funktionieren, so Jan König, aber die Städte nicht ohne den Einzelhandel.

Dem hielt Böhling entgegen, dass die Stadt Schortens erhebliche Anstrengungen unternehme, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dazu werden schon ab diesem Jahr 450 000 Euro in die Hand genommen, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. „Das kommt auch dem lokalen Handel zugute.“ Gleichzeitig müsse man sehen, dass es mehrere Firmen in Schortens gibt, die ihre Waren nur online vertreiben. „Auch das schafft in Schortens Arbeitsplätze“, sagte Böhling. Leerstand gebe es in Schortens relativ wenig und die Grundbedürfnisse könnten im Ort immer noch gut bedient werden.

Mehr Flexibilität des Handels sei zweifellos wichtig. Man müsse darüber nachdenken, ob eine gemeinsame Plattform im Netz für den lokalen Handel eine Lösung sein könnte. Darüber müsse man weiterhin sprechen und nach gemeinsamen Lösungen suchen.