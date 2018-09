Schortens Die Pläne für einen Hähnchenmaststall am Klein-Ostiemer-Weg in Schortens sind vorerst auf Eis gelegt. Auch die Bebauungspläne „Lübbenweg“ und „südliche Plaggestraße“ ruhen bis auf weiteres. Das hat der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Schortenser Rats am Dienstag auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. bis auf Weiteres ruhen zu lassen. „Ziel ist, in direkten Gesprächen zwischen Stadt, Landkreis und der Familie einen Interessensausgleich zu finden“, teilte CDU-Fraktionschef Axel Homfeldt mit.

Wie berichtet, waren Mitte August in Schortens und besonders in Ostiem die Wellen hochgekocht, als bekannt wurde, dass der Landwirt eine Bauvoranfrage beim Landkreis für einen Maststall für rund 80 000 Tiere gestellt hat. Die SPD hatte daraufhin eine Demonstration organisiert und klar gemacht, dass sie keine Mastställe auf Schortenser Gebiet will.

„Die CDU hat sich bislang nicht zu diesem Thema geäußert – aus gutem Grund: Statt eine Familie in dieser Stadt an den Pranger zu stellen, haben wir das direkte Gespräch gesucht“, berichtet Homfeldt. Dabei habe sich eine Lösung abgezeichnet: „Die Stadt hat ein Planungsinteresse in diesem Bereich. Die Landwirtsfamilie hat auch ein Interesse, das genauso berechtigt ist – die wirtschaftliche Zukunft ihres Hofes.“

Homfeldt bemängelte, dass die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Landwirtsfamilie in den vergangenen Jahren offenbar nicht optimal war. Gerade weil die Bauleitplanung in die Interessen von Bürgern eingreife, sei es umso wichtiger, ins Gespräch zu kommen, um Interessen auszugleichen. Dabei müsse immer klar bleiben, dass es geltendes Recht gibt. „Die Stadt will in diesem Bereich Bauland entwickeln. Der Landwirt möchte dort eventuell Hähnchen mästen – auch das ist, in bestimmtem Umfang, sein gutes Recht“, so Homfeldt.

Er hofft, dass der Bürgermeister und die Verwaltung die Chance ergreifen, unter Beteiligung des Landkreises im Gespräch mit den Landwirten eine gute Lösung in diesem Konflikt zu finden.