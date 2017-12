Schortens Die Stadt Schortens vermeldet abermals eine leicht gestiegene Zahl an Einwohnern und nähert sich beständig der Marke von 21 000. Die Einwohnerzahl lag am 30. November 2017 bei 20 831. Das sind 38 Einwohner mehr als zum Jahresende 2016 und 131 mehr als vor zwei Jahren. Schortens ist nach Varel mit knapp 24 000 Einwohnern zweitgrößte Stadt im Landkreis.

2017 hat es laut Angaben des Einwohnermeldeamts insgesamt 1256 Zuzüge (2016: 1329 Zuzüge) und 1129 Fortzüge (2016: 1172) gegeben, heißt es im Jahresbericht der Stadt Schortens. Es ziehen weiterhin mehr Menschen nach Schortens als Einwohner die Stadt verlassen.

Die stärksten Wanderungsbewegungen gibt es dabei aus Wilhelmshaven und Jever: Aus Wilhelmshaven gab es 319 Zuzüge nach Schortens, umgekehrt sind 256 Schortenser nach Wilhelmshaven umgezogen (+63). Nach Jever zog es 165 Personen, nur 141 sind im Gegenzug von der Marienstadt nach Schortens gezogen (-24)

100 Gewerbesteuerzahler

Der Ausländeranteil in der Stadt Schortens liegt aktuell bei 767 Personen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (792 Personen) leicht verringert. Diese geringfügige Veränderung ist nach Auskunft der Stadt Schortens auf den Wegzug von Asylsuchenden nach Anerkennung der Asylberechtigung in Ballungsgebiete zurückzuführen.

Die Zahl der Geburten ist leicht rückläufig: 153 Geburten wurden bis Ende November 2017 angemeldet, im Jahr zuvor waren es 166. 242 Sterbefällen im Jahr 2017 stehen 261 aus dem Vorjahr gegenüber. Stellt man die Zahlen gegenüber, so sind 2017 bislang 127 Personen mehr zugezogen als weggezogen und 89 Personen mehr gestorben als geboren. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr damit um 38 Personen gestiegen.

In Schortens wurde 2016 etwas weniger geheiratet: Es wurden 65 Trauungen (2016: 78) beurkundet. Davon wurde jedes dritte Paar in der Accumer Mühle getraut.

Interessant auch der Blick auf das Gewerbe: In Schortens sind zurzeit 1284 Gewerbebetriebe angemeldet; allerdings sind davon nur etwa 100 so groß, dass sie zum Gewerbesteueraufkommen der Stadt beitragen.

154 Gewerbe wurden im zurückliegenden Jahr angemeldet, 127 wurden abgemeldet. Die meisten Betriebe sind im Bereich Gewerbegebiet (60), in der Branterei (32) und am Nordfrost-Ring (27) sowie auf dem TCN-Gelände in Roffhausen (54) ansässig.

Auch 2017 bildete die Flüchtlingssituation einen Schwerpunkt. In den Jahren 2015 und 2016 waren laut Zuteilungsquote insgesamt 407 Personen von der Stadt Schortens aufzunehmen. In diesem Jahr kamen weitere 70 Personen hinzu. Bis Ende 2016 wurden insgesamt 421 Personen untergebracht; bis Ende November 2017 sind nunmehr bereits 465 Flüchtlinge durch die Stadt Schortens aufgenommen worden. Die Quote ist somit bereits jetzt annähernd erfüllt.

Ausreichend Wohnraum

Vorrangiges Ziel war auch im laufenden Jahr die Integrationsarbeit. Die Stadt Schortens wurde und wird dabei tatkräftig von den Ehrenamtlichen der Integrationslotsengemeinschaft unterstützt.

Darüber hinaus blieben Verwaltung und Bewirtschaftung sowie die Akquise von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen eine Herausforderung. Dies umso mehr, da politische Entscheidungen zum Thema Familiennachzug derzeit noch ausstehen und insofern keine verlässlichen Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Flüchtlingszahlen gemacht werden können, sagt Bürgermeister Gerhard Böhling. Derzeit erfolgt die Unterbringung der Flüchtlinge sowohl in stadteigenen Unterkünften als auch in aktuell 37 von der Stadt angemieteten Wohnungen.

Ähnlich stellt sich die Lage bei der Obdachlosenunterbringung allgemein dar: Ziel ist auch hier, ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um den steigenden Fallzahlen der unter anderem durch Zwangsräumungen verursachten Obdachlosigkeit adäquat zu begegnen. So mussten im laufenden Jahr bisher zwölf Einweisungen in die städtischen Obdachlosenunterkünfte erfolgen.