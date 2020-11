Tiefbauingenieure verstärken Bauamt: Zwei neue für Schortens’ Untergrund

Schortens Neue Wohnbaugebiete, neue Kindergartenprojekte, Grundschulerweiterungen, Turnhallenmodernisierungen, Planung von Gewerbeflächen, Straßenbau und Kanalisation und noch vieles mehr: Im Schortenser Bauamt kann man sich über zu wenig Arbeit ganz gewiss nicht beklagen. Man sieht es auch, wenn man durch das Stadtgebiet fährt: In Schortens wird gebuddelt und gebaut wie noch nie. Und im Bauamt der Stadt werden bereits die nächsten Projekte geplant und vorbereitet.

Da ist ein reibungsloser Übergang wichtig – vor allem, wenn langjährige erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand gehen: Wie zum Beispiel Detlef Otten, der zum Jahresende geht. Oder Uta Guhr, die sich im Laufe des nächsten Jahres vom Bauamt verabschiedet.

Die beiden Nachfolger sind bereits seit Anfang November da: Zum einen Yazan Al-Kasas, ein junger Bauingenieur mit syrischen Wurzeln, der zuvor für eine Firma in Delmenhorst tätig war; zum anderen Susanne Ukena, die seit 30 Jahren als Bauingenieurin arbeitet und zuvor in der freien Wirtschaft beschäftigt war und nun noch einmal einen Perspektivwechsel wollte und ein Stellenangebot in der öffentlichen Bauverwaltung angenommen hat. Schortens’ Bürgermeister Gerhard Böhling stellte die beiden Neuen kürzlich in der Sitzung des Bauausschusses vor.

Die beiden Neuen sind vor allem für den Untergrund in Schortens tätig: Al-Kasas und Ukena haben mit den Projekten zu tun, die sich unter den Straßen abspielen: Regenwasser- und Abwasserbeseitigung, alles was mit Planung, Vertragserarbeitung und Bau der Kanalisation zusammenhängt. Auch Straßensanierungen landen bei ihnen in der Tiefbauabteilung.

Das neue Duo freut sich: „Wir sind hier sehr professionell eingearbeitet worden.“, sagt Susanne Ukena.

Zurzeit leitet Anke Kilian das Schortenser Bauamt mit insgesamt zwölf Kollegen. Aktuell sucht die Stadt allerdings auch ei­nen Nachfolger für ihren bisherigen Bauamtschef Theo Kramer.