Schortens Die nach wie vor ungewisse Zukunft des Forsthauses Upjever mobilisiert die Menschen im Jeverland: 3500 Unterschriften hat der Verein „Upjever lieb’ ich“ innerhalb weniger Wochen für den Fortbestand der Anlage gesammelt. „Und ich verspreche Ihnen, wir haben auch bald 5000 Unterschriften und mehr zusammen“, sagte Rüdiger Doden von „Upjever lieb’ ich“ am Montagabend im Bürgerhaus Schortens. Dorthin hatten der SPD-Ortsverein und die Stadtratsfraktion eingeladen, um mit Bürgern öffentlich über den aktuellen Stand in Sachen Forsthaus (Gaststätte) und das Forsthaus-Ensemble zu informieren und zu diskutieren.

Das Forsthaus-Ensemble Upjever Eigentümerin des Forsthaus-Ensembles sind die Niedersächsischen Landesforsten mit Sitz in Braunschweig. Ehemaliger Pächter der Gastronomie ist die „Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever GmbH“. Anteilseigner zu gleichen Teilen sind der Landkreis Friesland und die Stadt Schortens. Diese Gesellschaft hat weiterhin Bestand, ist zurzeit aber inaktiv. Zum Forsthaus-Ensemble gehören die alte Revierförsterei – bislang Amtssitz des Revierförsters – außerdem die Krongutscheune die Gaststätte mit Gästezimmer „Zum Forsthaus“ Upjever und die Sägescheune des Vereins Gattersäge Upjever. Die Försterei existiert nur noch als Gebäude, die Arbeit wird heute von Neuenburg aus erledigt. Die Landesforsten haben daher keinen Bedarf mehr an den Gebäuden. Das Forsthaus ist etwa 130 Jahre alt. Zuletzt wurde es 1991 umfassend modernisiert.

Zwei interessierte Pächter

Stand ist erstens: Der Gastronomiebetrieb ist seit Ende des Jahres geschlossen, Küchenmeister Heiner Lenz hat die Gaststätte „Zum Forsthaus“ nach zwölf Jahren unter seiner Leitung geschlossen und ist nun im Ruhestand, wohnt aber noch für einige Wochen vor Ort. Stand ist zweitens: Die Landesforstbehörden als Eigentümerin der Anlagen haben kein Interesse, noch die Aufgabe selbst einen Gastronomiebetrieb zu führen und erwägen daher einen Verkauf des Forsthauses – wenn möglich des gesamten Ensembles.

Aktueller Stand ist drittens: Es gibt zwei Interessenten, die die Gaststätte weiterführen wollen. Rund 200.000 Euro müsste ein Nachfolger allerdings in die Hand nehmen, nur um die Gaststätte, die Küche und Gastronomie-Ausstattung zu modernisieren und auf den heute von den Genehmigungsbehörden geforderten Standard zu bringen.

Die vom Veranstalter eingeladenen Gäste im Podium – Frieslands Landrat Sven Ambrosy und Bürgermeister Gerhard Böhling, Forstamtsleiter Dr. Martin Dippel sowie Klaus Homola vom Verein „Gattersäge Upjever“ und der langjährige Revierförster Carsten-Friedrich Streufert als Vorsitzender von „Upjever lieb’ ich“ – eint der Wunsch, die letzte wirkliche Waldgaststätte im Land und das gesamte Ensemble zu erhalten. Wie das gelingen kann und was zu tun ist, ist bisher nicht abschließend geklärt. Kar ist aber: „Wir brauchen einen Pächter“, so Ambrosy.

Dr. Martin Dippel vom Forstamt Neuenburg – eine Behörde der Niedersächsischen Landesforsten und zuständig auch für Upjever – erklärte, dass man mit Stadt und Landkreis bereits seit 2015 im Gespräch sei und eine Lösung finden wolle.

Die Firma Erlebnis-Kontor entwickelte daraufhin Ideen für ein Wald-Wasser-Erlebniszentrum – doch die Kosten dafür lagen zwischen einer und knapp fünf Millionen Euro und sind mit dem Vermerk „unbezahlbar“ vorläufig kein Thema. Aktuell geht es daher zunächst um den Erhalt der Gaststätte und darum, wieder Leben ins Haus zu bringen und eine Gastronomie anzubieten – nicht nur für die Waldspaziergänger, sondern auch für die Fahrradausflügler aus der Region und die ab Frühjahr wieder erwarteten Urlaubsgäste.

Pachtvertrag gekündigt

Aktuell ist der Pachtvertrag gekündigt. Die Frist wurde allerdings zweimal verlängert und nun läuft der Vertrag noch bis Ende April. Ab Mai sind alle Gebäude leer – falls sich bis dahin kein neuer Pächter findet.

Der Forstverwaltung bleibe daher im Moment nichts anderes übrig, als an den Verkauf zu denken, sagte Dippel. Es sei ein Wertgutachten erstellt worden. Auf dieser Basis werde nun ein Exposé erstellt, das im Februar fertig sein soll und mit dem die Landesforsten Angebote für das Gebäudeensemble einholen werde. „Das schließt andere Lösungen aber weiterhin nicht aus“, so der Forstamtsleiter. Da müssten dann Angebote aus der Politik kommen. „Die Niedersächsischen Landesforsten haben jedenfalls nicht den Auftrag, Gaststätten vorzuhalten.“ Im Unterschied zu 1991, als es eine ähnliche Diskussion um den Fortbestand der Waldgaststätte gab, gibt es dort heute aber keine Försterei mehr. „Wir haben heute gar keinen Bedarf mehr an den Gebäuden“, sagte Dippel.

Drei Stellschrauben

Böhling betonte, dass der Vertrag der gemeinsam mit dem Landkreis geführten GmbH bei den Landesforsten gekündigt wurde. Aktuell gibt es zwei Interessenten, die pachten wollen, wenn die Bedingungen stimmten. Die Frage aber bleibe: Wer würde die Trägerschaft übernehmen? Für Stadt und Landkreis sei das rechtlich schwieriger als vor 20 Jahren, als die Stadt noch eine GmbH vorhalten durfte, die eine öffentliche Gaststätte betreibt. „Wenn es einen Eigentümer gebe, der bereit wäre, das zu verpachten, dann hätte ich zwei potenzielle Pächter,“ sagte Böhling.

Sven Ambrosy ergänzte, dass der Landkreis bereit wäre, die schon bestehende Gesellschaft als rechtliche Hülle für einen (neuen) Trägerverein zur Verfügung zu stellen, der dann wiederum die Räume verpachtet. Auch bei einer Genehmigung würde der Landkreis für einen Pächter die Hürden so niedrig wie möglich ansetzen. Auch Wirtschaftsförderung könne der Landkreis anbieten.

Carsten Friedrich Streufert, der als Revierförster viele Jahre im Forsthaus verbracht hat, sprach von einem historisch besonderem Ensemble in einem historisch besonderen Wald. Es gehe darum, für uns und nachfolgende Generationen „einen Leuchtturm in einem der schönsten Wälder des Landes zu erhalten“. Aus dem Publikum wurde auch die Idee einer genossenschaftlichen Lösung angeregt.