Schortens Etwas war ganz ungewöhnlich auf der Zuchtausstellung der Vogelliebhaber in der Huntsteertscheune: Zwischen den mehr als 200 Vögeln tummelten sich auch vier Rothörnchen – sie waren ausdrücklich nicht in der Bewertung waren. Und sie tummelten sich auch nur wenig. Drei hatten sich in ihre Baumhöhle zurückgezogen und eins saß staunend in der Voliere und beobachtete das bunte Treiben in der Halle.

Die Sieger der Zuchtschau Kanarien

• bester Fife (Altvogel): Eckhard Müller

• beste Farbkanarie: H.G. Penning (Rastede-Lehmden)

• Bester der Schau: Eckhard Müller Wellensittiche

• Bester Gegengeschlecht: Eckhard Müller

• Bester der Schau: Wübbo Büschenfeld Großsittiche

• Bester der Schau: Margot Schön Waldvögel

• Bester: Klaus Franzen

„Das ist eher Zufall“, sagt Vereinsvorsitzender Klaus Franzen: „Eine Voliere konnte nicht besetzt werden. Da hat ein Züchter seine Rothörnchen mitgebracht.“

Alle anderen Volieren und Vitrinen sind mit allem bestückt, was die Vogelwelt an prachtvollen Tieren hergibt. Vom bekannten Wellensittich reicht die Palette über den Magellanzeisig, das Japanische Möwchen, den Ziegensittich, den Kanariengirlitz bis zum Schönsittich.

Auch einheimische Vögel züchten sie. So haben sie Dompfaffen und Kernbeißer dabei. „Die dürfen wir aber nur aus Zuchtbeständen nehmen und jedes Tier muss wegen des Artenschutzes den Behörden gemeldet werden“, erklärt Klaus Franzen.

Auch bei den Preisen hat es Veränderungen gegeben. Nur die Jugendlichen erhalten noch Pokale. Die Erwachsenen werden für ihre Zuchtergebnisse mit jeweils einer Wurst ausgezeichnet. „Die setzt keinen Staub an“, ist die Begründung. Allerdings wurde der traditionelle Bürgermeisterpokal weiterhin vergeben an Leon Held für die schönste Vitrine. Und der CDU-Pokal für die schönste Voliere ging an Klaus Franzen.