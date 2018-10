Schortens Die Freikirche der Adventisten in Schortens und Wilhelmshaven laden auch in diesem Jahr dazu ein, Weihnachtspäckchen im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ für osteuropäische Länder zu packen.

Viele Kinder dort leben in Armut und Verwahrlosung. Oft können sich Eltern nur unzureichend oder gar nicht um sie kümmern und so leben sie in Heimen oder auf der Straße. Die Hilfsprojekte organisiert ADRA, die „Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe“.

Sammelstellen

• Sammelstelle in Wilhelmshaven, Bordumstraße 2: Sonntag , 11. und 18. November, jeweils 14 bis 16 Uhr.

• Sammelstelle in Schortens, Jadestraße 14: Donnerstag, 1., 15. und 22. November, 10 bis 12 Uhr; Sonntag, 18. November, 10 bis 14 Uhr.

In diesem Jahr werden Geschenkpäckchen für Kinder von 3 bis 16 Jahren gepackt. Auch Kindergärten und ganze Schulen haben sich schon am Projekt beteiligt.

Die Päckchen gehen dieses Jahr nach Bulgarien. Sie werden streng nach Listen verteilt, um auch wirklich die Bedürftigen zu erreichen.

Es werden bis zum 22. November gut erhaltenes Spielzeug, Mal- und Bastelsachen auch für ältere Kinder, Kuscheltiere und Puppen, Süßigkeiten, Haar- und Zahnbürsten sowie kleine Täschchen, Sportgeräte oder Musikinstrumente gesammelt. Alles, was in einen Karton passt, der ca. 20 mal 35 Zentimeter misst. Außerdem werden gebrauchsfähige Bettwäsche und Handtücher, Körperpflege- und Reinigungsmittel in Bananenkartons gepackt und mitgeschickt.

Wenn man selbst ein Weihnachtspäckchen mit den genannten Sachen zusammenstellen möchte, ist das auch möglich. Wie das geht und alle weiteren Infos unter Tel. 04421/35 89 160 und im Internet: