Schortens Vor rund 150 Jahren sind die Wölfe aus dem Nordwesten verschwunden – nun kehren sie zurück. Der Wolf breitet sich wieder aus in Deutschland, auch in Niedersachsen. 14 Rudel leben bereits wieder im Land. Doch die Rückkehr des Beutegreifers sorgt für Konflikte: Nach zahlreichen Wolfsrissen haben Landwirte Angst um ihre Herden und fordern, dass Wölfe schneller abgeschossen werden. Dagegen stellen sich die Naturschützer, die den Wolf unter Schutz stellen.

Viel Halb- und Unwissen

In der Öffentlichkeit kursieren viele Vorurteile und viel Halb- und Falschwissen zum Wolf, sagt Axel Bürgener, langjähriger Wolfsbeauftragter des Naturschutzbundes (NABU) und Wolfs-Experte. Er war einer von mehreren Gästen und Referenten des Informations- und Diskussionsabends „Der Wolf zurück in Friesland“. Das Regionale Um­weltzentrum in Schortens hatte dazu Vertreter aus Politik, Naturschutzorganisationen und Landwirtschaft eingeladen. Der große Saal im Bürgerhaus Schortens war brechend voll – ein Indiz dafür, wie viel Gesprächsbedarf es zum Thema Wolf gibt.

Bürgener erläuterte das Wesen der Wölfe, ihren Gemeinschaftssinn, ihr Territorialverhalten und decodierte für das Publikum das mit einem Video eingespielte Wolfsgeheul. Der Wolf sei ein Nahrungsopportunist, so Bür­gen­er. Er greife bevorzugt alte, kranke und geschwächte Tiere – aber eben auch Nutztiere. Der Herdenschutz sei daher das Gebot der Stunde. „Der Wolf ist ein Wildtier“, sagte Bürgener, „aber er ist keine Bestie.“

Seit gut drei Monaten als Niedersachsens Umweltminister im Amt, hat sich Olaf Lies (SPD) intensiv ins Thema eingearbeitet und Position bezogen für mehr Sicherheit der Bürger: „Es geht um den Schutz von Mensch und Natur, um den Schutz der Weidetierhalter und um den Schutz der überlebenswichtigen Deiche“, sagte Lies. Zum Schutz von Mensch und Natur müssen die Wölfe vergrämt werden – und notfalls auch bejagt und erschossen werden dürfen. Dazu brauche es eine Wolfsverordnung, die unter andrem die Ausnahmen vom Artenschutz regelt.

„Der Wolf ist da, und der Wolf wird bleiben“ sagte Lies und warb für Pragmatismus und eine sachgerechte Debatte. Weidetiere auf den Wiesen und Deichen müssen geschützt werden. Der Umweltminister plant ein jährliches Monitoring, „damit wir einen genaueren Überblick über die Wolfspopulation bekommen“, so Lies. Dabei sollte, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, der Bestand von Polen bis Niedersachsen beobachtet werden. „Die Wolfspopulation wächst viel stärker, als gedacht“, so der Minister.

In Friesland sei der Wolf nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht sesshaft - aber er hat schon mal reingeschnuppert: Der Wolf ist in Friesland gewesen, bisher sei eine Fährte nachgewiesen“, so Jochen Meier vom Umweltamt des Landkreises.

Wolfsfreie Zone gefordert

Von den Erfahrungen mit der Rückkehr der Wölfe im Landkreis Cuxhaven berichtete Kreisrätin Babette Bamman als Vorsitzende des Arbeitskreises Wolf. Dort habe es allein im vergangenen Jahr 77 Übergriffe von Wölfen auf Weidetiere gegeben. Entsprechend erhitzt seien dort die Gemüter der Landwirte.

Für Frieslands Landwirtschaft machte Kreislandvolkvorsitzender Hartmut Seetzen klar: „Das einzige, was akzeptabel ist, dass es hier keine Wölfe gibt.“ Die Weidewirtschaft sei mit dem Wolf nicht vereinbar. „Wir brauchen hier eine wolfsfreie Zone“, forderte Seetzen. Ein wolfssicheres Einzäunen der klein strukturierten Weideflächen sei weder finanziell zu leisten, noch ökologisch sinnvoll. Das verhindere den natürlichen Wildwechsel.