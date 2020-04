Wirtschaft: Hygiene-Workshop für Unternehmen

Schortens Am kommenden Montag, 20. April, können nach wochenlanger Corona-Zwangspause die ersten Geschäfte im Einzelhandel in den Städten wieder öffnen. Buchhandel, Modeläden, Sportartikelhäuser und viele weitere Fachgeschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmeter machen den Anfang.

„Es ist gut wissen, dass der Handel in Teilen wieder loslegen kann“, sagt Axel Homfeldt vom Vorstand des Vereins für Tourismus, Gewerbe und Marketing (TGM) Schortens. Wichtig sei es, dass die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden konsequent umgesetzt würden. Aus diesem Grund bietet der TGM am kommenden Montag, 20. April, einen „Hygiene-Workshop“ für Unternehmen an.

„Das Problem ist, dass es keine einheitlichen Regeln für den Hygieneschutz gibt. Es gibt jede Menge Empfehlungen aber nur wenig Verbindlichkeit“, so der TGM-Sprecher. Der Vorsitzende des TGM, Thomas Bruns, habe vieles in seinem Geschäft sehr frühzeitig und umfänglich umgesetzt. Nun wolle der TGM anderen Unternehmen ganz praktische Hilfestellungen geben, wie das geforderte Hygienekonzept im Einzelhandel umgesetzt werden könne. So könnten alle Schortenser Firmen von den bereits gesammelten Erfahrungen profitieren. Der Mini.-Workshop findet bei Bruns Optik an der Oldenburger Straße statt.

Um den Mindestabstand zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten, können sich am Montag, 20. April, maximal sechs Unternehmer im Geschäft Bruns Optik in der Oldenburger Straße informieren lassen. Los geht es um 17 Uhr. Schriftliche Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind per E-Mail unter info@tgm-schortens.de sind zwingend erforderlich. Sollte die Nachfrage größer sein, werden der TGM und Bruns Optik zeitnah weitere Termine anbieten.

Wie berichtet, haben Bund und Länder am Mittwoch dieser Woche erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter können unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen. Friseur-Salons dürfen ab 4. Mai öffnen. Hotels und Gaststätten bleiben weiterhin geschlossen.