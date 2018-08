Schortens Burgerinitiative in der Branterei: Die Fastfood-Kette Burger King will in das erweiterte Gewerbegebiet an den Zubringer beziehungsweise an die Abfahrt zwischen alter und neuer B 210. Und auch das Mineralölunternehmen Team aus Schleswig-Holstein plant dort den Bau einer Großtankstelle. Beide Projekte will der aus dem oberbayrischen Landsberg stammende Immobilienunternehmer Stefan Puchmayr realisieren. Bundesweit hat er bereits an rund 20 Standorten ähnliche Objekte gebaut. Am Donnerstag stellten Vertreter beider Un­ternehmen gemeinsam mit dem Investor und Bürgermeister Gerhard Böhling ihre Vorhaben vor.

Gut drei Monate Bauzeit

Baubeginn für das Doppelprojekt Tankstelle und Schnellrestaurant auf einem 7500 Quadratmeter großen Areal soll Ende September sein. Rund 16 Wochen Bauzeit sind eingeplant, so Stefan Puchmayr. „Wenn es optimal läuft, können wir vielleicht noch dieses Jahr eröffnen, spätestens Anfang 2019.“ Den ersten Kontakt zur Stadt Schortens nahm Puchmayr bereits vor drei Jahren auf, als der Unternehmer aus Bayern im Internet von den Plänen im hohen Norden erfahren hatte.

Bereits Anfang 2017, gut ein halbes Jahr vor Beginn der Erschließungsarbeiten für die Erweiterungsflächen in der Branterei, wurde bekannt, dass dort eine Tankstelle und ein Schnellrestaurant eröffnen wollen. „Das hat für einen enormen Effekt gesorgt“, sagte Böhling. „Die Nachfrage nach Flächen in der Branterei zog gewaltig an.“ Inzwischen sind gut 90 Prozent der Flächen vergeben, die Stadt denkt bereits über eine Erweiterung der Erweiterung nach.

Die Betreiber von Tankstelle und Schnellrestaurant waren bis gestern nicht offiziell genannt worden. Allerdings machte der Name Burger King schon seit mehr als einem Jahr die Runde, seit ein Fahrzeug mit dem Firmenlogo vor dem Schortenser Rathaus gesichtet wurde. Und das war kein Lieferdienst aus Wilhelmshaven. Dort und in Aurich sind die nächsten Restaurants des 1954 in Miami gegründeten Unternehmens, das 1976 in Berlin sein erstes Restaurant eröffnete und heute deutschlandweit mehr als 700 Schnellrestaurants betreibt.

In Schortens wird Burger King ein Restaurant mit der 2017 eingeführten Gestaltung mit viel Holz und Barbecue-Optik betreiben. 80 Innen- plus 30 Außenplätze sind geplant, sagte Unternehmenssprecherin Friederike Carolin Weiss. 30 Ar­beitsplätze in Voll- und Teilzeit sowie in geringfügiger Beschäftigung werden entstehen.

Tanken rund um die Uhr

Das 1999 gegründete Unternehmen Team hat seinen Hauptsitz in Süderbrarup in Schleswig-Holstein, kommt aus der „Raiffeisen“-Welt und ist mit seinen zwei Geschäftsfeldern Bau (zu dem auch mehrere Baumärkte gehören) und Energie vom Norden bis Nordrhein-Westfalen und in den nördlichen neuen Bundesländern vertreten. Volker Behn ist einer der Geschäftsführer und für das Tankstellengeschäft verantwortlich. Die so genannte Großtankstelle entsteht in Höhe des neuen Kreisverkehrs im Gewerbegebiet, der Burger King gleich dahinter.

Eine „Groß-Tankstelle“ ist die geplante Tankstelle nicht etwa deshalb, weil dort besonders viele Tanksäulen zur Verfügung stehen. Es werden lediglich drei – mit sechs Zapfpunkten links und rechts. Und groß und breit genug, so dass auch Sattelzüge tanken können.

Ein moderner Shop mit separatem Café-Bistro, eine Portalwaschanlge und Waschboxen, in der auch Wohnmobile gereinigt werden können, macht die Tankstelle zur Großtankstelle, sagte Behn. Die Tankstelle hat eine Genehmigung für 24-Stunden-Betrieb, in den Nachtstunden stehen Tankautomaten zur Verfügung. Behn sprach von 16 neuen Jobs, die dort entstehen.