Schortens Große „Maulwurfshügel“ sind jetzt am Klosterweg neben der Turnhalle des TuS Oestringen auf den Höpkenmoor-Flächen zu sehen. Dort haben die Erschließungsarbeiten für einen ersten Teilabschnitt der künftigen Wohnbebauung entlang des Klosterwegs begonnen. Die Erschließung der ersten etwa 1,75 Hektar großen Fläche übernimmt ein Unternehmen aus Westerstede. Die Erschließung der Flächen wird Bürgermeister Gerhard Böhling zufolge knapp 600 000 Euro kosten.

Die Erschließung der Höpkenmoor-Flächen sind der Startschuss für eine geplante Wohnbebauung in den kommenden Jahren auf insgesamt zehn Hektar entlang des Klosterwegs weiter in Richtung Schortens. Im Höpkenmoor entstehen nach derzeitiger Planung neun Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie sechs Baugrundstücke für Mehrfamilienhäuser. Direkt am Klosterweg ist die Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen, in den weiter innen und hinten am Huntsteert gelegenen Flächen sind auch Mehrfamilienhäuser geplant.

Wie berichtet, ist dort auch sozialer Wohnungsbau vorgesehen – mit hohen Wohnstandards, barrierefrei und vor allem mit Mieten, die sich auch Menschen mit geringerem Einkommen leisten können. Dort will die Wohnungsbaugesellschaft Friesland ein weiteres ihrer Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnungen errichten. Ein baugleiches Objekt hat die Wohnungsbaugesellschaft 2017/18 in Schortens an der Jeverschen Straße am Wohnpark errichtet. Auch im Normannenviertel in Jever steht bereits seit 2019 ein solches Haus. Das Mehrfamilienhaus-Konzept soll ab 2020 weiter kopiert werden: Baugleiche Objekte plant die Wohnungsbaugesellschaft in Hohenkirchen, zwei weitere in Jever und eines auf Wangerooge.

Am Höpkenmoor hat die Stadt Schortens der Wohnungsbaugesellschaft Friesland ein Grundstück von 3050 Quadratmetern zur Verfügung gestellt und wird für den Gegenwert von rund 196 000 Euro Anteile am Stammkapital der Wohnungsbau-Gesellschaft erhalten.