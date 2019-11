Schortens Iloveyou. Das klingt vertraut, ist leicht zu merken und so ziemlich das einfallsloseste und eines der meistverwendeten Passwörter für E-Mail-Konten, Kundenkonten oder vertrauliche Daten. Über die Fallstricke des Internets, die Blauäugigkeit mancher Anwender und die Schwachstellen im privaten und vor allem im geschäftlichen Datenverkehr hat am Mittwoch Christian Pursche von Landeskriminalamt in einem kurzweiligen und spannenden Vortrag im Bürgerhaus Schortens gesprochen.

Pursche gehört zur Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC), Anlaufstelle für die Wirtschaft und polizeilicher Berater für Firmen, Verbände und Behörden gegen Cyberkriminalität. Er war Gastreferent des zweiten Unternehmerfrühstücks, zu dem die Stadt Schortens eingeladen hatte. Gut 85 Unternehmer und leitende Angestellte von mehr als 50 Betrieben ließen sich nach einem Frühstück von Pursche alle Illusionen rauben, ihre auf Computern, Laptops oder dem Smartphone gespeicherten Daten wären sicher.

Durch Internetkriminalität mit ergaunerten Passwörtern und Identitäten entsteht inzwischen jährlich Schaden von zwei Billionen US-Dollar – das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Zum Vergleich: die internationalen Drogenkartelle „erwirtschaften nur 300 Milliarden Dollar“. Alles, was mit dem Internet verbunden ist, wird auch angegriffen, jeden Tag, rund um die Uhr. Und zwar nicht, weil „ihr Smartphone oder ihr Laptop für Cyberkriminelle gerade besonders interessant wäre, sondern weil es so einfach ist“, so Pursche.

Er holte weit aus, gab Einblicke in die klassische IT-Forensik, schnitt die Kryptowährungen an, mit denen ein großes Scheunentor für die Geldwäsche geöffnet sei, er griff einige aktuelle und auch schon wieder in Vergessenheit geratene Maschen auf, wie mit Spammails und angeklickten E-Mail-Anhängen Angreifern Tür und Tor zu vertraulichen Daten geöffnet werden. „Es sind nicht nur Lücken in der Technik, sondern oft auch der Anwender am Computer, der die Hacker unfreiwillig hereinlässt.“ E-Mail-Adressen der Empfänger werden automatisch gesucht. Davon sind große Konzerne, mittelständische Unternehmen und kleine Firmen genauso betroffen wie jede Privatperson. Hunderte Millionen E-Mail-Adressen würden gehandelt.

Die Maschen sind oft so simpel wie ausgeklügelt: Ein Weg ins Firmennetz ist das Wlan. „Steht der Router an einem gut zugänglichen Ort und das Passwort wurde nie geändert, dann ist das eine Einladung an den Hacker, die Router-Box bei einem Besuch hochzuheben, ein Foto vom darunter klebenden Passwort zu machen und sich einzuloggen“, so Pursche. Auch bei USB-Sticks gilt Vorsicht: „Auf dem Parkplatz eines Unternehmens lagen USB-Sticks herum. Die Mitarbeiter nahmen die Datenträger mit. Einige wollten gleich sehen, was darauf gespeichert war und schlossen den Stick an ihren Bürocomputer an. Und damit waren die Hacker im System.“