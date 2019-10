Seghorn /Borgstede Schneller als geplant gab die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich die B 437 zwischen Seghorn und Borgstede am Donnerstagabend, 24. Oktober, wieder frei. Ursprünglich sollte der Abschnitt bis Freitag, 25. Oktober, gesperrt bleiben. Laut der Behörde würden zwar noch einige Fahrbahnmarkierungen wie Pfeile fehlen, die verkehrsführenden Markierungen seien jedoch bereits wieder vorhanden. Die Restarbeiten gehen in den nächsten Tagen vonstatten.

Seit dem 7. Oktober war die Bundesstraße in diesem Abschnitt aufgrund von Bauarbeiten an der Fahrbahndecke voll gesperrt. Auf einer Gesamtlänge von zwei Kilometern wurde die Decke ab der Kreuzung in Seghorn in Richtung Borgstede abgefräst. Anschließend wurden vereinzelte tiefergehende Schadstellen beseitigt. Abschließend wurde die Straße neu asphaltiert.

Der veranschlagte Kostenrahmen von einer halben Million Euro plus der Kosten für die Fahrbahnmarkierungen wird laut Landesbehörde voraussichtlich geringfügig unterschritten.