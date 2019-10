Seghorn /Borgstede Wegen der Fahrbahn-Sanierung ist die Bundesstraße 437 zwischen der Kreuzung in Seghorn und Borgstede ab diesem Montag, 7. Oktober, voll gesperrt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich mit. Umleitungen werden ausgeschildert.

Während der Arbeiten im Zuge der Kreuzung in Seghorn (voraussichtlich vom 7. bis 10. Oktober) wird der Verkehr ab Neuenburg südlich über Linswege, Spohle, Altjührden nach Varel und nördlich über Zetel, Blauhand, Jeringhave nach Varel geleitet. Sobald die Arbeiten unter Vollsperrung an der Kreuzung in Seghorn abgeschlossen sind, wird diese für den Verkehr wieder geöffnet. Die südliche Umleitung führt dann ab Seghorn über Altjührden nach Varel.

Die Fahrbahn wird auf der Gesamtlänge von zwei Kilometern etwa vier Zentimeter tief abgefräst. Anschließend werden Schadstellen in der Binderschicht beseitigt. Zum Schluss wird neu asphaltiert.