Bürgerverein: Sillenstede: Lösung für Jugendtreff

Sillenstede Der Bürgerverein Sillenstede ist auch in Corona-Zeiten sehr rege: Der Vorstand hat weitere Wünsche in Angriff genommen, die die Bürger in der großen Dorfumfrage an den Bürgerverein geäußert hatten, berichtet Vorsitzender Hinrich Neumann.

So hat es wieder Gespräche über den Jugendtreff in Sillenstede gegeben. Höchstwahrscheinlich kann der Bürgerverein mit dem Pferdestallteam bereits nach den Sommerferien eine Lösung präsentieren. „Auch sind wir mit der Stadt wegen Blühstreifen in Kontakt und kümmern uns um weitere Probleme wie die Sauberkeit von Wegen und Straßen“, zählt Neumann auf.

Und schon diese Woche wird es einen weiteren Termin geben: Am Freitag, 24. Juli, lädt der Bürgerverein von 16.30 bis 20 Uhr zum Blutspenden mit dem DRK ein. Die Spende findet erstmals im Feuerwehrgebäude (Im Hamm 8) statt.