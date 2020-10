In Corona-Zeiten Gewerbe gegründet: Zartes aus Stoffen und Baumaschinen

Schlechte Zeiten für etwas Gutes nutzen – das hat Susan Lacinski aus Sillenstede getan. Mitten in Corona-Zeiten hat die 32-Jährige ein Gewerbe der besonderen Art gegründet. „Es fing eigentlich damit an, dass ich Masken genäht habe“, erzählt Susan Lacinski. Und aus den Masken wurden Rucksäcke, Taschen, Mützen und auch der ein oder andere Loop. das Nähen macht ihr Spaß – und die Nachfrage nach ihren Näereien ist groß.

„Wolkennaht“ Interessenten für einen Nähauftrag oder das Ausleihen der Maschinen können Susan Lacinski per E-Mail an wolkennaht@web.de oder unter Tel. 0151/17 67 57 08 erreichen. Die Nähwerke von Susan Lacincski sind auch bei Instagram zu finden unter friesin.naeht.

Mitten im Lockdown ab März stellte sich außerdem heraus: Es herrscht Mangel an Anhängern – nirgends konnte man mehr einen leihen. Dabei nutzten viele die Zeit des Hausarrests im Frühjahr, um ihre Häuser und Wohnungen zu sanieren und zu renovieren und die Gärten neu zu gestalten.

Fuhrpark erweitert

Und da Familie Lacinski zwei Anhänger in ihrem Fuhrpark haben, entstand die Idee des Betriebs „Wolkennaht und Geräteverleih“. Am 12. Mai machte Susan Lacinski Ernst und meldete das Gewerbe an. „Ich habe dann auch das Angebot an Baumaschinen vergrößert“, erzählt sie: Neben einem kleinen Anhänger mit Plane und dem Großen mit Planenaufbau kamen noch ein Rüttler, eine Heckenschere und ein Hochentaster ins Sortiment.

„Mal schauen welche Maschinen bald noch auf unserem Hof landen“, sagt Susan Lacinski und lacht. Der große Anhänger von „Wolkennaht und Geräteverleih“ hat einen Planenaufbau und ist drei Meter lang, 1,55 Meter hoch und zwei Meter breit – damit kann man selbst einen Umzug über die Bühne bringen. „Der große Hänger kostet 25 Euro für 24 Stunden oder fünf Euro die Stunde“, erklärt Lacinski.

Neue Nähprojekte

Der Geräteverleih steht für die zweifache Mutter derzeit im Vordergrund – die Nachfrage ist jetzt im Herbst noch immer da.

Doch sie nimmt auch gern weitere Nähauftrage an. Derzeit arbeitet sie an einem neuen Nähprojekt. „Ich entwickele gerade wiederverwendbare Müllbeutel aus beschichteter Baumwolle“, erzählt die Kauffrau für Bürokommunikation. Mit diesen Beuteln soll das Mülleinsammeln während des Spaziergangs oder der Gassirunde vereinfacht werden.