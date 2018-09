Sillenstede Es war wohl eine der kürzesten Sitzungen, die der Stadtrat Schortens je abgehalten hat: Nach fünf Minuten war alles erledigt. Der Beschluss, um den es ging, wurde ohne Diskussion einstimmig verabschiedet. Und wenn alles so läuft, wie der Rat es sich vorstellt, kann bald mit der Sanierung der Turnhalle Sillenstede begonnen werden.

Ein formeller Beschluss über die Kostenübernahme von 55 Prozent der Baukosten war notwendig geworden, weil die Stadt einen Antrag gestellt hatte, aus dem Städtebauförderungsprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Sanierung der Sporthalle Sillenstede zu unterstützen. In diesem Programm stehen in den nächsten vier Jahren 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Sollte der Antrag genehmigt werden, übernimmt der Bund 45 Prozent der Kosten. In einer Kostenschätzung, die in der Projektskizze enthalten ist, werden die Gesamtkosten auf 2 661 600 Euro angesetzt, wovon dann 1 463 880 Euro von der Stadt zu tragen wären. Es wird mit einer zweijährigen Bauzeit gerechnet.

Wie berichtet, hat die Sporthalle einen Dachschaden: Es tropft und regnet herein. Die Verwaltung hatte einen Bausachverständigen mit der Beurteilung der Dachkonstruktion beauftragt – der stellte fest: Es tropft zwar durch, aber es stürzt nicht ein.

Bis zum Baustart wird die Stadt weiterhin für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen der Halle sorgen, damit dort der Sportbetrieb laufen kann.