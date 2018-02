Sillenstede Es kommt Bewegung in die Frage zur Zukunft der sanierungsbedürftigen Turnhalle in Sillenstede: Es zeichnet sich ab, dass dem TuS Sillenstede und der Grundschule als Hauptnutzer auch künftig eine Zweifeld-Halle zur Verfügung stehen soll. Unklar ist, was wirtschaftlich sinnvoller ist: die Halle grundlegend zu sanieren oder abzureißen und eine neue Halle zu bauen. Die Kosten liegen nach ersten Schätzungen zwischen 2,18 und 2,92 Millionen Euro.

Viele verfolgen Sitzung

Die bei den ersten Überlegungen alternativ mit ins Feld geführte kleinere Einfeld-Halle ist keine Option – obwohl mit rund 1,4 Millionen Euro deutlich kostengünstiger. Die Mitglieder im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport lehnten diese Variante fraktionsübergreifend ab: Verein und Schule sollen hinterher nicht schlechter dastehen. Die Sitzung verfolgten rund 40 Bürger – überwiegend Sportler und Übungsleiter des TuS.

Um eine Einschätzung der statischen Situation zu bekommen, hatte die Verwaltung einen Bausachverständiger mit der Beurteilung der Dachkonstruktion beauftragt. Wie berichtet, hat die in den 1970er Jahren errichtete Halle sein vielen Jahren mit Leckagen zu kämpfen. Immer wieder dringt Regenwasser ein. Das habe bislang noch keine Auswirkung auf die Tragfähigkeit der Stahlbinder. Heißt: Es tropft zwar durch, aber es stürzt nicht ein. Alle sind sich einig: Mit der Halle muss etwas passieren. Die Varianten Sanierung oder Neubau als Zweifeld-Halle sollen nun geprüft werden.

„Eine alte Bude bleibt eine alte Bude“, so Melanie Sudholz (CDU). Sie favorisiert einen Neubau, weil sie befürchtet, dass man bei einer sanierten Halle schneller als vermutet schon wieder Probleme bekommen könnte. Maximilian Striegl argumentiert, dass man es im Fall einer Sanierung letztlich immer noch mit einem Gebäude aus den 1970er Jahren zu tun hätte. Beim Neubau sind Statik und Gebäudesubstanz auf dem neuesten Stand.

„Schöne Stange Geld“

Bei der SPD/FDP ist man sich nicht sicher: 700 000 Euro Differenz sind eine schöne Stange Geld. Bei einer Sanierung werde nahezu Neubau-Standard erreicht, so Tobias Masemann (SPD). Wer meine, dass dann nach fünf oder zehn Jahren die gleichen Probleme auftauchen, argumentiere nicht seriös.

Auch die Grünen tendieren zum Neubau: „Das ist zwar viel Geld, aber im Vergleich zu einer Sanierung ist der Preisunterschied nicht so exorbitant groß“, so Martina Esser.

Bis es wirklich losgeht, werden wohl noch zwei Jahre ins Land gehen: Der Hallenbau ist im Investitionsplan der Stadt ab 2020 vorgesehen. Eine Sanierung in mehreren Bauabschnitten würde sich bis 2023 hinziehen.

Unklar ist auch, ob und in welcher Höhe es Fördergelder geben wird. Die sind, so Bürgermeister Gerhard Böhling, eigentlich nur für eine Sanierung vorgesehen, nicht aber für einen Neubau. Bis zum Baustart wird die Stadt weiterhin für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen der Halle sorgen, damit dort der Sportbetrieb laufen kann.