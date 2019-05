Spohle /Dringenburg Die Molkerei Ammerland hat vor gut einer Woche am Standort Dringenburg mit dem Bau einer zweiten Hochregallagers begonnen – in ähnlicher Größe wie das vorhandene, erklärte jetzt bei der Generalversammlung im Spohler Krug in Spohle vor rund 380 Mitgliedern und Gästen Geschäftsführer Ralf Hinrichs. Allein im Monat Mai werde die Molkerei rund 15 000 Tonnen Käse produzieren – das sind gut 1000 Tonen mehr als das bisherige Lager fassen kann, machte Hinrichs die Notwendigkeit eines weiteren Hochregallagers deutlich. Derzeit führen alle vier Käsereien der Molkerei Ammerland unter Volllast.

Bezüglich der wirtschaftlichen Situation im Jahr 2019 nannte Hinrichs bereits Zahlen fürs erste Quartal. Danach steigerte die Molkerei den Absatz von Frischprodukten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,2 Prozent auf 51 920 Tonnen. Auch bei Schnittkäse gab es eine Steigerung um 8,7 Prozent auf 52 807 Tonnen, ebenso bei Molkenpulver um 22,4 Prozent auf 18 603 Tonnen. Nur leicht stieg der Absatz bei Butter an – um 1,6 Prozent auf 8644 Tonnen. Deutlich rückläufig ist der Absatz von Magermilchpulver – um 26,5 Prozent auf nur noch 4285 Tonnen. Beide Türme der Molkerei führen derzeit ausschließlich mit Molkenpulver.

Wir sind gut ins Jahr 2019 gestartet“, resümierte Hinrichs. Er untermauerte dies mit weiteren Zahlen: So sei die eigene Anlieferung von Milch im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent auf 637 Millionen Kilogramm angestiegen. Die Zahl der Lieferanten stieg um 37 auf nun 1935. Der Umsatz wurde um 14,5 Prozent auf 339 Millionen Euro gesteigert – und auch der Milchpreis ging um 3,1 Prozent auf 33,75 Cent pro Kilo hoch.

Zuvor hatten die Wahlen zum Vorstand und zum Aufsichtsrat stattgefunden: Dabei gab es im Aufsichtsrat zwei Veränderungen (siehe Infokasten).

Im derzeit im Bau befindlichen, neuen Hochregallager – es wird 33,75 Meter breit, 107 Meter lang und 30 Meter hoch werden – sollen künftig nicht nur Schnittkäse, sondern auch Pizza-Käse und Butter gelagert werden, erklärte im Anschluss an die Versammlung stellvertretender Geschäftsführer Armin Tjards. Die Molkerei will nach seinen Angaben im Jahr 2021 mit dem Bau einer Anlage zur Produktion von Pizza-Käse beginnen. Geschätzte Investitionskosten: 20 bis 25 Millionen Euro.

Dort sollen dann jährlich bis zu 35 000 Tonnen produziert werden, das entspräche der Verarbeitung von jährlich bis zu 320 Millionen Liter Milch, rechnete Tjards vor. Für den Bau des neuen Hochregallagers, das erst im kommenden Jahr fertig werden soll, sind Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 13,4 Millionen Euro veranschlagt, erklärte Tjards abschließend.