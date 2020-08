Breitbandausbau: Das lange Warten auf schnelles Internet

Steinhausen Über das Internet Videos streamen, E-Mails checken oder online Banküberweisungen tätigen: Das alles ist für Hans-Joachim Langguth nur stark eingeschränkt möglich. „Das ist eine Katastrophe“, sagt der in Steinhausen lebende Rentner. Deswegen beauftragte er bei der EWE im Januar schnelleres DSL 25. Der Anbieter warb in seiner Straße mit modernernster Glasfasertechnologie. Doch auf das schnelle Internet wartet Langguth bis heute.

Viele Nerven gekostet

Immer wieder verschob die EWE den Anschlusstermin und stellte eine baldige Schaltung in Aussicht. Parallel warb der Anbieter trotzdem weiter per Briefwerbung für eine einfache Umstellung auf schnelles Internet. Anrufe bei der Hotline, eine Beschwerdebrief an die Bundesnetzagentur und eine E-Mail an das Büro des Niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) brachten Langguth nicht weiter: „Das hat mich so viele Nerven gekostet.“

Mittlerweile habe Langguth seinen Auftrag bei der EWE storniert. „Das Ganze ist nicht korrekt“, lautet sein Fazit. Als Grund für die Verzögerungen nannte die EWE, „dass der neue Kabelverzweiger, der den Kunden mit der schnellen Anbindung versorgen soll, durch coronabedingte Einschränkungen nicht fertiggestellt werden konnte“. Zuletzt sei ihm ein Termin im September genannt worden, sagt Langguth – ohne Garantie, ob dieser wirklich eingehalten werden könne.

Als weiteren Grund nannte die EWE in einem Schreiben an Hans-Joachim Langguth „Terminverschiebungen von der Deutschen Telekom“, die die Leitung vermietet. Langguth versuchte daraufhin sein Glück bei der Telekom. Die konnte ihm aber nur langsames Internet (6 Mbit/s) anbieten. Auf Nachfrage unserer Zeitung verwies die Telekom zurück an die EWE: Diese sei für den Ausbau der fehlenden Ports zuständig. Langguth entschied also: Zurück zur EWE.

Das sagt die EWE

Die EWE bedauere die Verzögerung bei dem Kunden, teilt sie auf erneute Nachfrage unserer Zeitung mit. In den vergangenen Monaten sei der Bedarf an schnellem Internet in Steinhausen gestiegen. „Dies machte eine Erweiterung der Technik erforderlich.“ Die Arbeiten seien aber jetzt abgeschlossen. Durch seine Stornierung müsse für den betreffenden Anwohner aber nun ein neuer Auftrag angelegt werden. Bis zum schnellen Internet könne es dann noch bis zu sechs Wochen dauern.