Steinhausen Das ist schon ein dolles Ding: Da geht ein Mann zum Arzt, weil er sich schlaff fühlt, antriebslos, und weil er ständig schläfrig ist. Und der Arzt diagnostiziert Burnout. „Der Arzt dachte, der Mann sei ausgebrannt und einfach fertig wegen der Arbeit und dem vielen Stress“, sagt Herbert Eckhoff. „Doch die Wahrheit ist: Er hatte Schlafapnoe und ihm fehlte einfach seit Jahren der Tiefschlaf.“ Diese Geschichte erzählte Eckhoff am Dienstagmorgen in seinem Vortrag beim Politischen Frühstück der Senioren-Union in der Altdeutschen Diele in Steinhausen. Und er regte damit zum Nachdenken an.

Ansprechpartner Herbert Eckhoff aus Zetel ist Vorsitzender des Arbeitskreises Schlafapnoe der Niedersächsischen Selbsthilfe und Leiter der Selbsthilfegruppe Varel. Die Selbsthilfegruppe Varel und umzu trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat im Waisenstift in Varel.

Millionen Menschen leiden an Schlafapnoe. Das sind Atemaussetzer in der Nacht. Bis zu 600 Mal setzt bei starker Schlafapnoe die Atmung in einer Nacht aus, und das manchmal bis zu zwei Minuten lang. „Diese Menschen können sich gar nicht erholen, weil sie nie tief schlafen. Deswegen fühlen sie sich tagsüber oft erschöpft. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie Schlafapnoe haben.“ Und was das für Folgen haben kann, wenn man keinen gesunden Schlaf hat, ist erschreckend: Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Diabetes, Schlaganfall – all das zählte Herbert Eckhoff auf. Und dann natürlich der Sekundenschlaf, der vor allem im Straßenverkehr tödliche Folgen haben kann.

Um herauszufinden, ob die Atmung in der Nacht aussetzt, kann man zum Beispiel zum Arzt gehen, der einem dann ein Gerät mit nach Hause gibt, das die Daten zur Atmung im Schlaf aufzeichnet. Die nächste Stufe wäre ein Besuch im Schlaflabor – zum Beispiel in Wilhelmshaven oder in Sanderbusch. Dort finden die Ärzte schnell heraus, ob die Atmung beim Schlafen aussetzt oder nicht.

Wenn Schlafapnoe diagnostiziert wird, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Die gängigste ist eine Maske, die Betroffene nachts tragen. Diese Maske ist an ein Gerät angeschlossen, das die Atemwege mit Luftdruck frei hält und so verhindert, dass die Luftröhre vom schlaffen Bindegewebe zugedrückt wird. Denn das ist eine Ursache von Schlafapnoe: Schlaffes Bindegewebe und Körperfett im Halsbereich drücken auf die Luftröhre, die sich dadurch schließt.

Deswegen trägt die Krankheit auch ihren Namen „Apnoe“, was übrigens nicht wie „Apnö“ ausgesprochen wird. Apnoe kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Windstille”.