Freibad Tettens: Bad hat sich herausgeputzt – Doch die Gäste fehlen

Tettens Die Öffnung des Freibads in Tettens – in den vergangenen 60 Jahren normalerweise Mitte Mai – ist in der Corona-Krise in weitere Ferne gerückt: Trotzdem hofft der Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung des Freibads, Josef (Joki) Schmidt, dass der von der Gemeinde Wangerland genannte Eröffnungstermin zum 15. Juli nicht nur gehalten werden kann, sondern dass eine frühere Eröffnung möglich ist.

„Ich wünsche mir einen früheren Termin“, sagt Joki Schmidt. „Auch mit Blick auf die Kinder und die Familien.“

Rund zehn aktive Mitglieder fanden sich am Sonnabend zum Arbeitseinsatz im Bad ein, um für die nun verspätet startende Saison das Becken und das Gelände in Schuss zu bringen. Nachdem das Wasser im Becken abgelassen war, musste der vorhandene Algenbelag mit Schrubbern und Hochdruckreinigern beseitigt werden. Wer das Bad nur mit klarem Wasser zwischen blauen Wänden kennt, dürfte bei dem Anblick jetzt enttäuscht gewesen sein.

„In einer Woche folgt der Farbanstrich und in zwei Wochen hoffen wir, dass wir das Becken fluten können“, zeigt sich der Vorsitzende der Schwimmbadgemeinschaft optimistisch. Alles sei für die Eröffnung des Bades dann vorbereitet – alle Auflagen können erfüllt werden. Sogar der Kiosk, der mit einem „Spuckschutz“ versehen wurde, kann dann geöffnet werden.

Was die Besucherzahl angehe, könne es nur bei besonders heißem Wetter und vielen Badegästen zu Engpässen kommen, meint Schmidt. Allerdings auch dann sei eine Ansteckungsgefahr im Außenbereich gering und das gechlorte Wasser sorge im Übrigen dafür, dass das Corona-Virus keine Chance hat.

Schmidt freut sich, dass auch in der Saison 2020 ein Schwimmmeister in Tettens die Badeaufsicht übernimmt. Jan Alter vom Freibad „Nord“ in Wilhelmshaven hat in den vergangenen Jahren für Badeaufsicht in Tettens gesorgt und will dies auch 2020 fortsetzen.