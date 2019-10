Tettens Der Nutria, eine Tierart, die ursprünglich aus Südamerika stammt, macht den Jägern zu schaffen: Das wurde bei der Herbstversammlung der beiden Hegeringe Minsen und Wangerland in Tettens deutlich. „Der Landkreis hat 20 Fallen zum Stückpreis von rund 450 Euro angeschafft“, berichteten Wangerlands Hegeringleiter Karl Heinrich Müller und Kreisjägermeister Henning von Scheele. Von den Fallen sind zehn im Südkreis und zehn im Nordkreis bei den beiden Jägern deponiert.

Fangprämie gegen die schnelle Verbreitung des Nutria Der Nutria verursacht durch seine Erdbehausungen Schäden an Hochwasserschutzwerken und an Böschungen der Entwässerungsgräben. An Deichen können die Nutria-Bauten zu Instabilität und bei Entwässerungsgräben zu Abflussproblemen führen. Laut Landkreis Friesland hat sich der Nutria in den vergangenen Jahren im Nordwesten stark verbreitet – die Tiere haben hohe Fortpflanzungsraten mit ein bis drei Würfen pro Jahr und jeweils bis zu acht Jungen. Dabei sind die Tiere bereits nach sechs bis neun Monaten geschlechtsreif. Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis deshalb eine Prämie von 8 Euro pro gefangenem Tier eingeführt – 2018 gab es laut Auskunft der Kreisverwaltung keinen einzigen Nutria-Fang im Kreis.

Allein im Vareler Hafen wurden bisher an die 50 Nutrias gefangen. Middoge und das Husumer Tief in Jever habe man ebenfalls ins Visier genommen. In Middoge konnten bisher sieben Tiere erlegt werden.

Nutrias sind gefährlich, weil sie an Böschungen ihre Bauten errichten. Damit sorgen sie für Instabilität und das macht auch den Siel- und Wasserachten zu schaffen.

„Wir haben mehr Tiere als wir glauben“, ist Hegeringleiter Müller sicher. Daher bittet er alle Jäger darum, zu melden, wo es Nutrias gibt. Laut Henning von Scheele ist es sehr schwierig, im Schilf in den Gräben den Nutriabefall festzustellen. Zugleich wies es darauf hin, dass Fallen nur von Jägern aufgestellt werden dürfen, die einen Fallensachkundenachweis haben. Im übrigen können die Tiere in freier Wildbahn erlegt werden. Das gelte auch für tragende Elterntiere.

Müller gab einen Überblick über die Situation in den Revieren: Die explodierende Mäusepopulation hat dem Niederwild sehr gut getan, berichtete er: Die Prädoratoren – Raubvögel – haben von den Mäusen gelebt und das Niederwild größtenteils in Ruhe gelassen. Das zeige sich bei den Fasanen und bei den Hasen.

Weil in den Gräben das Schilf gemäht wurde, hat das Rehwild seine Deckung verloren – die Folge ist vermehrtes Fallwild auf den Straßen. Neben dem Nutria breitet sich auch der Marderhund im Wangerland aus.

Enno Schmidt vom Hegering Minsen informierte über das Treffen der Falkner mit ihren Vögeln in Förrien: Sie erlegten acht Hasen, 22 Kaninchen und neun Krähen.

Ein Ärgernis für die Jäger ist, dass immer mehr Menschen mit ihren Hunden in der freien Landschaft spazieren gehen.

Bernhard Eden regte an, an den grünen Wegen im Wangerland „Verweilplätze“ für Touristen anzulegen, die dort Blühstreifen oder Tafeln mit Informationen zu Landschaft vorfinden sollten. Laut Karl Heinrich Müller sind bisher fünf Stellen im Wangerland im Gespräch – die ehemalige Eisenbahnbrücke über das Tief bei Tettens, das Freizeitgelände in Hooksiel und Wüppels am Tief.

Er wies darauf hin, dass die Wangerland Touristik dazu eine Karte mit Wanderwegen und Fahrradwegen herausgeben werde.