Überraschung am 1. Januar: Quin erblickt am Neujahrstag in Varel das Licht der Welt

54 Zentimeter groß und 3500 Gramm schwer ist der kleine Mann, der am 1. Januar im St.-Johannes-Hospital Varel das Licht der Welt erblickte. Quin erfreut sich bester Gesundheit und ist der ganze Stolz seiner Eltern Christin Padeken und Paul Schröder. Das Paar aus Schweiburg hatte eigentlich erst in knapp zwei Wochen mit der Geburt ihres ersten Kindes gerechnet. Silvester hatten die beiden noch gemütlich gegrillt und das neue Jahr begrüßt. Als Christin Padeken am Neujahrsmorgen gerade die Kühe gemolken hatte, setzten bei der 32-jährigen landwirtschaftlichen Angestellten plötzlich die Wehen ein und um 22.18 Uhr wurde Quin geboren.

Christoph Reiche, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des St.-Johannes-Hospitals, und sein Team freuen sich mit den jungen Eltern. „Eine Geburt ist für uns immer wieder ein großer und bewegender Moment.“

