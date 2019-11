Varel Ob am Waldweg, beim Supermarkt oder am Mühlenteich, man findet sie immer öfter: kleine, bemalte Steine. Dahinter steht ein Internettrend, der auch vor Varel nicht Halt macht. Besonders aktiv sind Bärbel Bohlen und Carola Goers. Sie gründeten gemeinsam die Facebook Gruppe „FriesenKiesel“, in der gefundene Steine gepostet werden. „Mittlerweile gibt es die Gruppe jetzt seit elf Wochen und wir haben ungefähr 1360 Mitglieder“, erzählt Bärbel Bohlen.

Das Prinzip ist einfach: Der Stein, den man bestenfalls in der Natur findet, kann nach Belieben bemalt und im Anschluss „ausgewildert“ werden. Dabei sollten die Steine auf jeden Fall überlackiert werden, damit sie dem Wetter besser standhalten. Auf Plastikaugen oder andere Details aus Plastik sollte, der Umwelt zuliebe, verzichtet werden. Auf der Rückseite sollte ein Hinweis auf die „Friesen-Kiesel“-Gruppe erkennbar sein.

Da den Kieseln keine Grenzen gesetzt sind, legen die Steine teilweise weite Strecken zurück. Gesichtet wurden sie daher auch schon in Amsterdam, auf Teneriffa, Rügen oder dem Brocken im Harz. Der gefundene Stein soll dem Finder Freude bereiten. Damit aber auch andere Menschen Freude dabei haben, setzt man den gefundenen Stein an einem anderen Ort wieder aus.

Bei dieser Aktion muss man nicht unbedingt Teil der Gruppe auf Facebook sein. „Meistens reicht es schon, wenn man sieht, dass der Stein nicht mehr an seinem Platz ist. Jemand hat sich die Mühe gemacht, diesen Stein aufzuheben, und wir hoffen, wir konnten ihm damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagen Bärbel Bohlen und Carola Goers.

Viele Familien und auch Großeltern mit ihren Kindern fänden viel Freude am Bemalen und Verstecken der Steine. Besonders die Kinder guckten sich die Steine an und wüssten oft schon genau, wie sie ihn bemalen wollen, weiß Bärbel Bohlen.

Auch manche Geschäfte machen bei dem Trend mit: Sie entwerfen ihre eigenen Steine, die die Kunden im Laden suchen können. Carola Goers weiß, dass der Aufwand bei der Gestaltung gering ist: „Die Freude steht hier im Vordergrund. Der Stein erzählt einem schon, was er werden will. Ich freue mich einfach jedes Mal wieder, wenn ich kleine Kinderhände sehe, die einen unserer Steine in die Kamera halten.“

Die Menschen kommen durch diese Aktion auch ins Gespräch und unterhalten sich miteinander über die gefundenen Steine. „Ein beliebter Treffpunkt ist der Mühlenteich. Da sind immer viele Steine versteckt. Die Menschen kennen sich nicht, ich beobachte aber trotzdem immer wieder, wie sie miteinander über die gefundenen Steine sprechen“, sagt Bärbel Bohlen.

Und auch die Familien beschäftigten sich so öfter miteinander und die Kinder kämen einfacher an die frische Luft. Die Gruppe „FriesenKiesel“ ist nicht die erste Gruppe, die bemalte Steine versteckt. Im Vergleich zu anderen Gruppen ist sie sogar recht klein. „Unsere Gruppe ist sehr friedlich und harmonisch“, sagt Bärbel Bohlen. Die Mitglieder kämen dabei sogar aus verschiedenen Ländern. Mittlerweile muss man überall mit einem „Friesen-Kiesel“ rechnen, freuen sich die Frauen.