Anlagen fallen aus der Förderung

Varel Bis zum Jahr 2030 fallen nach Angaben der Deutschen Windguard aus Varel mehr als 16 500 Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamtleistung von rund 23 Gigawatt aus der Förderung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Allein im Jahr 2021 stehen die Eigentümer von etwa 5000 Windenergieanlagen vor der von technischen und wirtschaftlichen Aspekten gleichermaßen geprägten Entscheidung über die Zukunft ihrer Anlagen, teilte das Unternehmen jetzt mit. „Dass ein Ungleichgewicht zwischen hohem Rückbau alter und geringem Zubau neuer Anlagen das Erreichen der Ziele für den Ausbau der Windenergie gefährden könnte, wird gleichzeitig Politik und Behörden beschäftigen“, prognostizieren die Vareler Experten.

Die Deutsche Windguard gehört zu den führenden unabhängigen Dienstleistungsanbietern der Windenergiebranche. Sie wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz an der Oldenburger Straße in Varel sowie Standorte in Deutschland, den USA, China und Indien. Die Firma beschäftigt mehr als 170 erfahrene Experten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen