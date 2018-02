Varel Um 6 Uhr hat am Freitagmorgen der Warnstreik beim Flugzeugzulieferer Premium Aerotec in Varel (Landkreis Friesland) begonnen. „1600 Mitarbeiter sind zu dem Aufstand aufgerufen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Bruns im voll besetzten Zelt vor den Toren des Werks am Riesweg.

Dieses war mit rot-weißen Baken abgesperrt. „Heute ist hier keiner im Betrieb“, betonte Martina Bruse, politische Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Wilhelmshaven. Für den Nachmittag ist eine Kundgebung geplant. Ab 15 Uhr haben sich unter anderem Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, sowie Michael Hehemann, kommissarischer Geschäftsführer der IG Metall Oldenburg/Wilhelmshaven angekündigt. Erwartet werden zudem Varels Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (SPD) sowie Frieslands Landrat Sven Ambrosy, sagte Jürgen Bruns.

Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld sowie einen Anspruch auf zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit, unter bestimmten Bedingungen mit einem Zuschuss des Arbeitgebers. Die IG Metall Küste verhandelt für 140 000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen.

„Dieser Forderung, die wir hier erheben und für die sich die Leute öffentlich einsetzen, ist auch berechtigt“, sagt Martina Bruse: „Wir wollen durchsetzen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, zum Beispiel auf 28 Stunden für einen Zeitraum von zwei Jahren. Das gilt gerade für die Kollegen, die reduzieren müssen, weil sie kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben.“

Fünf Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern hat es bereits gegeben. „Beim Arbeitszeitthema ist man sich näher gekommen, aber es knackt jetzt am Geld“, erläuterte Martina Bruse, warum die Warnstreik notwendig geworden sind.

Die Erfolgsaussichten, die Forderungen mittels der Warnstreiks durchzusetzen, bezeichnete die Gewerkschaftssekretärin als „sehr, sehr hoch“. Denn die Forderungen fänden gesellschaftspolitisch großes Interesse. „Darum glaube ich, dass wir durch diese Warnstreiks großen Eindruck machen“, so Martina Bruse. Falls es so bald keine Einigung gebe, schloss sie weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht aus: „Wenn es nicht reicht, müssen wir leider noch weiter gehen.“