Aus dem Tal der Eismacher

Varel Familie Uccel kommt aus dem Val di Zoldo in den Dolomiten in Italien und arbeitet wie fast 70 Prozent der 3000 Gemeindemitglieder in einer Eisdiele in Deutschland. 75 Prozent der Eismacher in Deutschland stammen aus diesem Tal. Jedes Jahr Ende Februar ziehen sie wieder gen Norden über die Alpen.

Simon und Mirella Uccel haben das Eiscafé 2012 von ihren Nachbarn, der Familie Pellegrini, übernommen, die das Eiscafé Costantin 1957 an der Neuen Straße in Varel eröffnet hatte.

Simon Uccel hat das Eismachen von seinem Vater Massimo gelernt und war froh, sich 2012 in Varel mit einem Eiscafé selbstständig machen zu können. Für ihn und seine Frau Mirella bedeutet das von März bis September Sieben-Tage-Arbeitswochen.

Simon Uccel setzt auf die bewährten Rezepte der Familie Pellegrini, probiert aber jede Saison etwas Neues aus – auch wenn das beliebteste Eis der Vareler Vanille bleibt.