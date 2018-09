Varel Schreck in der frühen Morgenstunde: Als Manfred Koehler in der Königsberger Straße am Donnerstag gegen 4 Uhr durch ein rumpelndes Geräusch wach wurde, dachte er zunächst an einen Marder auf dem Dachboden. Als sich auch das Licht auf der Zufahrt zu seinem Haus durch den Bewegungsmelder einschaltete, schaute er aus dem Fenster – und traute seinen Augen nicht: Er blickte auf eine rot-bunte Kuh. Und sie war nicht die einzige: Eine ganze Herde blockierte die Auffahrt und auch seinen Hauseingang.

„Ich dachte, ich habe Halluzinationen“, sagte Koehler später. Erst aber rief er seinen Nachbarn gegenüber an und auch die Polizei. Gemeinsam gelang es schließlich, die Kühe in die Vorgärten zweier Häuser zu treiben, wo sie sich erst einmal behäbig auf den Rasen legten. Die Polizei konnte den Tieren nicht zu nahe kommen, um sie nicht aufzuschrecken, fotografierte die Kühe, zoomte die Ohrmarken heran und konnte so über ein Zentralregister der Polizeidirektion den Halter ermitteln, einen Landwirt aus Rosenberg. Der lockte die Herde schließlich mit Futter an und trieb sie zurück auf die Weide in der Nähe des Klärwerks.

Von dort war die Herde „ausgebüxt“, offensichtlich durch ein Tor, das irgendjemand mutwillig geöffnet hat, vermutete der Besitzer. Über den Moorhausener Weg entlang waren die Tiere bis etwa zur Mitte der Königsberger Straße und damit mitten in das Wohngebiet gelaufen. Die „Flurschäden“ hielten sich in Grenzen. Eine Hecke und ein paar Büsche wurden in Mitleidenschaft gezogen, ein Zaunelement war niedergetrampelt worden und der Kopf eines gemauerten Pfeilers muss erneuert werden. Und einige „duftende Hinterlassenschaften“ der Kühe mussten „mit Hochdruck“ entsorgt werden. Die Kühe jedenfalls waren gut eineinhalb Stunden später pünktlich zum „Frühstück“ wieder auf ihrer Weide.