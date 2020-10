Bankwesen: Hier sagt der Bildschirm „Hallo“

Varel Nach vierwöchiger Umbauzeit zeigt sich die Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in Varel in neuem Glanz und mit einem neuen Konzept. Außerdem ist die Filiale mit moderner Selbstbedienungstechnik ausgestattet worden. Die Corona-Pandemie hatte die Umbauarbeiten nicht einfacher gemacht, aber dennoch sei es gelungen, die Arbeiten termingerecht abzuschließen.

„Wir haben den Umbau genutzt und hier einen ganz neuen Typus von Filiale entwickelt“, erläuterte der stellvertretende Filialleiter Marcel Menke. So wird die persönliche Anwesenheit eines Filialmitarbeiters zukünftig per Video unterstützt. Die LzO hat diesem System einen Namen gegeben: „Amelie“ – in Anlehnung an Herzogin Amalie von Oldenburg. Ihr werden klarer Verstand, treffliche Beurteilung und sichere Kenntnis der damaligen Regierungsgeschäfte nachgesagt.

Hinter der heutigen „Amelie“ steckt ein Team mit mehr als fünfzehn Sparkassenmitarbeitern, die sich um die Kundenanliegen kümmern. „Die Besucher reden mit einem Menschen, nicht mit einem Computer“, betonte Regionaldirektor Ralf-Olaf Meyer. Es ist also nicht vergleichbar mit einer Bandansage am Telefon.

Die Bedienung des Systems ist einfach und erfordert keinerlei Technikkenntnisse der Kunden.

„Amelie“ ist bereits an mehreren LzO-Standorten erfolgreich im Einsatz. Mit der Installation in Varel wird dieses neue Konzept innerhalb kurzer Zeit in einer weiteren Filiale der LzO eingesetzt. Mittelfristig sollen sämtliche Standorte mit dieser Technik ausgestattet werden.

Das Beratungs- und Serviceteam um Filialleiter Malte Winkler ist künftig unverändert zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter auch für Beratungstermine außerhalb der Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.